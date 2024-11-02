中國中央巡視組反腐 將進駐國台辦、全國台聯

中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希日前出席中共第二十屆中央第四輪巡視工作動員部署會，並發表講話。新華社

繼上一輪對金融機構進行「常規巡視」後，中共 第二十屆中央巡視組於近日展開四輪巡視，進駐被巡視單位，據央視新聞報導，此輪的對象包括中共中宣部、統戰部、文旅部、中央黨校、廣電總局、人民日報社、求是雜誌社等34個單位的中共黨組織，其中，還包括涉台單位中共中央台辦（與大陸國台辦為一個機構，兩塊牌子）和大陸全國台聯。

據央視新聞2日報導，根據中共中央關於巡視工作的統一部署，近日，15個中央巡視組陸續開始進駐被巡視單位，進行為期2個月左右的常規巡視。報導稱，目前，中央巡視組已進駐中國延安幹部學院。

按日前發布，中共第二十屆中央第四輪巡視將對中共中央宣傳部（中央精神文明建設辦公室）、中央統戰部、中央網路安全和資訊化委員會辦公室、中央台灣工作辦公室、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院、中國外文出版發行事業局、人民日報社、求是雜誌社、光明日報社、中國日報社、經濟日報社、科技日報社。

中國浦東幹部學院、中國井岡山幹部學院、中國延安幹部學院、中央社會主義學院、中華全國總工會、中國共產主義青年團中央委員會、中華全國婦女聯合會、中國文學藝術界聯合會、中國作家協會、中華全國歸國華僑聯合會、中華全國新聞工作者協會。

中華全國台灣同胞聯誼會、中國宋慶齡基金會、中華全國工商業聯合會、國家民族事務委員會、文化及旅遊部、國家廣播電視總局、新華通訊社、中國社會科學院、中央廣播電視總台、國家文物局等34個單位黨組織展開常規巡視。

相較第三輪巡視，對象為大陸34個經濟工作部門和金融單位，第四輪巡視涵蓋範圍更廣，包括統戰、宣傳、新聞媒體、工商、黨校、研究機構、文藝社團等多個領域，亦包含中共中央台辦（國台辦）和大陸全國台聯等兩大對台工作單位。

中央巡視組是由中共中央直接派出進行巡視工作的黨組織。據央視網，上月25日，中共第二十屆中央第三輪巡視完成時，中央巡視工作領導小組召開集中回饋會議，「嚴肅指出了被巡視黨組織存在的問題」，包括廉潔風險突出、違反中央八項規定精神問題仍有發生等，並已將收到的問題線索轉給中紀委、中共中央組織部等相關方面處理。

另據新華社，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希日前出席二十屆中央第四輪巡視工作動員部署會時強調，要在新征程上更好發揮「巡視利劍」作用，為進一步全面深化改革、推動「中國式​​現代化」提供有力保障。