應對美選後貿易戰 中國備好農糧子彈「從更多國家進口」

中國持續追求糧食進口來源多樣化，可能會使中國在新一輪美中農產品關稅戰中處於有利地位，能減少中國在糧食安全方面受到的損害。圖為美國玉米加工廠。(美聯社)

美國總統大選11月5日登場，外媒普遍認為，無論川普或賀錦麗勝選，美中緊張關係仍存在。為此，中國早已開始為美國大選後雙邊貿易戰 重啟做準備，通過多種方式謀求降低對美國農產品的依賴。有貿易商認為，中國這次已備妥「子彈」，庫存充足，足以在可能到來的中美下一輪貿易戰中爭取更多緩衝期及有利地位。中國關注美大選也出現官民同時降溫的少見情況。

據美國之音引述路透報導，從目前美國選戰來看，對中國這個全球最大的大豆和玉米等農產品進口國來說，一場新的貿易戰已迫在眉睫。中國多年來持續追求糧食進口來源多樣化，可能會使中國在新一輪美中農產品關稅戰中處於有利地位，且能減少中國在糧食安全方面受到的損害。

自2018年以來，中國就在努力減少對美國農產品的依賴程度，開始從更多的國家進口糧食，其中更多的訂單送給了巴西、阿根廷、烏克蘭和澳洲等國家；中國也提高了國內農作物產量。

總部位於北京的策緯諮詢公司（Trivium China）農業分析師埃文·佩伊（Even Pay）說，「北京感覺安全多了，它發現在遭遇重大衝突時，美國對中國糧食安全的影響力沒有過去那麼大了」，她認為，「這種減小是刻意而為的」。

據中國海關數據，今年中國從美國進口大豆份額已從2016年的40%下降至18%，巴西的份額則從46%增加到76%。巴西在2023年取代美國成為中國最大的玉米供應國。中國畜牧業企業也一直在減少飼料中豆粕的使用量，這有助於減少中國對進口大豆的依賴。

也有貿易商和分析師們說，由於預計選舉後美中貿易將會更加緊張，現階段中國買家策略性增加了農產品進口，包括美國大豆和玉米。主要用於動物飼料的大豆進口量今年前九個月增長8%，大麥採購量增長63%，高粱出貨量增長86%。

「這次不同了。中國的庫存充足，可以滿足大部分需求，」新加坡一家向中國銷售谷物和油籽的國際貿易公司一位交易員表示，「這不會馬上引起任何供應衝擊，中國將有時間計畫和調整採購方向」。

而對於美國大選，自由亞洲電台報導稱，中國官方保持沉默和觀望，媒體強調美國的政治極端化和社會撕裂，而普通網民則以「看熱鬧」、「吃瓜」等輕鬆或圍觀的態度討論大選進展，少有明確的政治傾向或對選舉結果的預測。

湖南學者袁冬認為，中國網民在微博上模糊的態度或許反映出他們的謹慎心理，避免在美中關係敏感時期公開支持任何一方。這一情形與中國官方不表態的立場頗為一致。