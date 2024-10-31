解放軍遼寧艦、山東艦首次雙航艦編隊演練

解放軍航空母艦遼寧號近日完成年度遠海實戰化訓練，期間並在南海與山東號航艦編隊首次展開雙航艦編隊演練。中新社

中國官媒新華社報導，解放軍 航空母艦遼寧號近日完成年度遠海實戰化訓練，期間並在南海與山東號航艦編隊首次展開雙航艦編隊演練，「錘煉提升航母編隊體系作戰能力」。

新華社今天發自山東青島的報導指，遼寧艦 編隊完成年度遠海實戰化訓練，已返回母港。

報導說，訓練期間，遼寧艦編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，展開實戰背景下多個科目綜合演練，官兵全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。「在南海某海域，遼寧艦、山東艦編隊首次開展雙航母編隊演練，錘煉提升航艦編隊體系作戰能力。」

央視新聞報導還提到，訓練中，遼寧艦編隊加速前往預定海域，在遼寧艦的飛行甲板上，多架殲15戰機已經完成出動準備，飛赴預定空域，展開實戰化演練。

遼寧號是解放軍第一艘服役的航空母艦，從購自烏克蘭的瓦良格號改建；山東號是解放軍第二艘航艦，也是第一艘中國國產航艦。

報導說，這次任務橫跨中秋、中國「國慶」等節日，顯示這次遼寧艦的訓練至少從9月中旬到10月中旬。

台灣國防部9月18日曾發布新聞稿指出，遼寧號航艦編隊航經台灣東北海域，續向日本 與那國島東南航行。

解放軍10月14日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍-2024B演習」。日本方面指出，遼寧號等共艦10月13日通過沖繩縣與那國島南方海域，並在14日確認遼寧艦艦載機起降。日方除派遣海上自衛隊護衛艦警戒監視，航空自衛隊戰機也緊急升空因應。