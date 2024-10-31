中國房市寒冬未過 逾7成開發商前3季盈利下滑

近期中國房地產開發商地3季的財報陸續出爐，雖然今年以來陸陸續續發布了各項振興房地產市場的政策，然而根據統計，仍有超過7成的企業，今年前3季的盈利較去年同期下滑。圖為福建福州城區早期建築樓盤。（中新社資料照片）

近期中國房地產 開發商地3季的財報陸續出爐，雖然今年以來陸陸續續發布了各項振興房地產市場的政策，然而根據統計，仍有超過7成的企業，今年前3季的盈利較去年同期下滑。

據第一財經，中國的房地產業正面臨有史以來最長時間的持續性虧損，繼2022年、2023年後，今年前3季上市房企面臨的情形未見明顯扭轉態勢。

報導引述金融數據服務商萬得資訊（WIND）的統計，截至10月30日，在A股上市的房地產企業，已有52家發布第3季財報。綜整前3季的整體表現，其中有18家企業前3季歸屬母公司淨利呈現虧損狀態，同時，超過7成的房企前3季淨利潤與去年同期相比衰退。

報導指出，虧損依然是今年房地產業的關鍵字。東莞證券 研究報告統計，今年上半年中國上市房地產企業實現的總營收為人民幣8449億元（下同，約1187億美元），較2023年同期下降24%；在盈利方面，今年上半年實現的營業利潤67.56億元，年減90.2%。

同時，今年上半年整體銷售毛利率 及銷售淨利率分別為14.8%和負1%，較2023年全年分別下降2.1個百分點和下降0.4個百分點，房地產業整體盈利狀況處於歷史低點。

東莞證券表示，目前面臨銷售結算量、毛利率雙下滑，同時加上資產減值計提影響，業績出現有史以來最長時間的持續性虧損。預計下半年相關數字均難以明顯好轉，全年業績大概繼續呈現虧損。

天風證券也表示，營收、盈利雙降，主要因銷售整體疲弱，加上房價走弱。大型房企的毛利率下降較多，主要因其採取以價換量的方式，同時也受之前高地價拖累，短期內房企業績壓力仍將持續一段時間。