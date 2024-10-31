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催生？中國衛健委：孕育使女性變得更聰明

中國新聞組／即時報導
因應少子化，中國官方近年積極鼓勵生育，國家衛健委甚至聲稱，「孕育會使女性變得更聰明」。（新華社）
因應少子化，中國官方近年積極鼓勵生育，國家衛健委甚至聲稱，「孕育會使女性變得更聰明」。（新華社）

中國近幾年想方設法提高生育率，國家衛生健康委員會旗下微信公眾號《健康中國》30日更發表題為「女性生孩子的四大好處」的文章，除駁斥民間「一孕傻三年」的說法，甚至表示，「孕育會使女性變得更聰明」。但這篇文章31日已經刪除。

中國國家衛健委這篇文章稱，「孕育是一段艱辛又華麗的旅程，女性要經歷各種生理和心理的變化。這些變化有正面的，也有負面的。孕產婦和家人應更多關注生育帶來的正面價值。」

針對民間「一孕傻三年」的說法，文章特別強調，「可實際上，孕育會使女性變得更聰明。孕期激素水平的變化，會使女性腦部結構發生微妙的改變，讓女性更具母性特質。這種改變可能會使大腦中的能量更充沛，有助於女性應對日後成為母親所要面臨的挑戰。」

文章解釋，所謂「孕傻」，更多是一種心理暗示。女性在孕期和產後感覺自己記憶力下降，多半是由於新生命的到來，生活發生改變，導致女性出現焦慮、緊張。

上海《澎湃新聞》指出，上述文字其實轉自《大眾健康》雜誌早前一篇文章，作者為北京航空總醫院的張歡歡。

但這篇文章登出後反而引發不少中國網友調侃。有人說，「我相信這個說法是真的。所以才有那麼多女性生完孩子之後看清楚自己嫁的不是東西，然後離婚率就噌噌地往上漲了。」

還有網友表示，「按照這個磚家理論來說，印度女性將是全世界最聰明的女性群體。」「專家怎麼不說生孩子會美容養顏、長生不老？」「別說這些沒有的，就每個新生兒每月領取三、五千塊到16歲為止，你看大家生不生！」

一名女網友則說，「哪怕真的，我也不會為了『變聰明』去生個孩子。這勸生思路不對～哈哈～看來是真急了，病急亂投醫！」

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