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中國「惡魔醫師」為賺手術費亂開刀 遭判刑17年

記者陳湘瑾／即時報導
湖南長沙湘雅二醫院前副主任醫師劉翔峰，曾為牟取額外手術費用，誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者實施手術。（圖／取自央視）
湖南長沙湘雅二醫院前副主任醫師劉翔峰，曾為牟取額外手術費用，誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者實施手術。（圖／取自央視）

湖南長沙湘雅二醫院前副主任醫師劉翔峰，為牟取額外手術費用，誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵（意指某種疾病或病情下進行特定治療或手術的條件或標準）的患者實施手術。長沙市中級人民法院31日依法對劉翔峰案一審公開宣判，決定執行有期徒刑17年，並處罰金人民幣42萬元（約合美金5.9萬元）。

據央視新聞報導，法院以故意傷害罪，判處劉翔峰有期徒刑10年；以受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元；以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣12萬元；以職務侵佔罪判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣10萬元，數罪並罰。

劉翔峰向6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷，此外他還利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂人民幣66萬元；利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣人民幣358萬元，非法侵佔價值人民幣193萬元的手術耗材。

整起事件要回到2022年8月17日，有中國網友反映中南大學湘雅二醫院一醫生醫療作風有問題，比如「找他看病，只要稍微有點異物傾向，不管是不是腫瘤，一律按腫瘤處理，先做化療」。再比如，「機器人做不完全性腸梗阻（腸阻塞），開進去找不到梗阻段，就把正常腸管切下來給家屬看」，引起廣泛關注。

中南大學湘雅二醫院當時迅速成立調查組，經過初步調查，發現劉翔峰在醫療過程中存在不規範行為，醫院決定免去劉翔峰湖南省創傷急救中心副主任職務，停止其處方權及手術權限。隨後長沙市監委發布通報稱，劉翔峰涉嫌嚴重違法，正在接受長沙市監察委員會監察調查。

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