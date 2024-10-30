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中國刺激生育推13項措施 地方催生電話挨批擾民

中央社上海30日電
北京，一對夫妻在病房內看望住院的寶貝。新華社
北京，一對夫妻在病房內看望住院的寶貝。新華社

為了刺激生育率，中國國務院近期再度發布多項鼓勵生育的措施，包含建立生育補貼制度、完善托育支持政策、擴大優質教育資源等。於此同時，各地方政府「催生」現象日益普遍。

近年中國生育率持續下降，2021年出生人口1062萬人，2022年956萬人，2023年902萬人。今年是龍年，有預測認為中國出生人口有望出現反彈，但成長幅度有限。

為了刺激生育率，中國國務院28日發布「關於加快完善生育支持政策體系，推動建設生育友好型社會的若干措施」，共有「強化生育服務支持」、「加強育幼服務體系建設」、「強化教育、住房、就業等支持措施」、「營造生育友好社會氛圍」4大項，總計13點措施。

在「強化生育服務支持」的措施中，強調要建立生育補貼等制度、制定實施方案和管理規範，落實3歲以下嬰幼兒照護、子女教育個人所得稅專項附加扣除政策，加大個人所得稅抵扣力道；此外，要求各地要完善生育休假政策。

「加強育幼服務體系建設」則提到，各地方要統籌中央預算內投資、地方政府專項債等資金，開設托育綜合服務中心和公辦托育服務網路，增加公托供給，提高公托比例。

提升生育率的挑戰，不只中央，地方政府也使出渾身解數，其中近期各地日益普遍的「催生電話」。

據財新網報導，近期有不少中國網友在社群平台發文指出，接到社區工作人員電話，詢問個人生育計畫，此舉令人感到不適，並質疑「現在是國家要你們來催生了嗎」。

報導指出，這類的懷孕諮詢電話市地方政府實施「人口動態監測」和社區生育服務的一環，然而由於牽涉個人隱私，卻被反覆詢問，多位接到相關電話的女性均表示「令人感到冒犯」，甚至拒接相關電話。

四川成都的劉小姐在上個月接到街道辦的電話，對方詢問是否有備孕計畫。她表示自己沒有結婚生育的想法，被直接問生育計畫，覺得有些被冒犯；另一名住在福建福州的90後女性則表示，去年結婚後，短短半年內接到4次街道辦人員打來的電話，詢問是否懷孕。他對於重複詢問感到不耐煩，因而選擇拒接近期的來電。

報導指，這類「催生電話」大約在2019年左右就開始受到討論，近期由於有擴大趨勢因此再引起熱議。接到催生電話的民眾大多數是女性，有人表示，如果拒接來電，對方就會打給丈夫，並詢問相同的問題。

國務院 就業 預算

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