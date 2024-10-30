香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女

香港著名的瀑布灣公園，2019年資料圖片。(Creative Commons / 由 Ngchikit - 自己的作品, CC BY-SA 4.0)

香港 著名的瀑布灣公園10月28日早上7時30分，出現一名女子面朝下漂浮，遊人經過都臉色大變，一名康文署職員獲通知後報警。香港警方查明，死者為一名印尼 女子，死亡原因和其英籍男友有關，這名英國男子的妻子則是涉嫌協助犯罪。

據港媒報導，警方和救援人員抵達現場後，證實女子已明顯死亡，肢體僵直，身穿黑衫長褲，死者額頭及後腦有傷痕，傷口約長2至4厘米，警方循謀殺方向調查，並交由港島總區重案組接手調查。

29日早上9時許，警方派出高空搜查隊到場搜索；下午1時，港島總區重案組大隊人馬到瀑布灣公園深入調查。附近監視器畫面顯示，27日晚間11時14分，死者與一名男子乘搭計程車到瀑布灣道，二人穿過瀑布灣公園的一條幽徑走向懸崖，其後，該名男子匆忙登上另一輛計程車離開。

警方鎖定該名男子身分，經調查為一名34歲英籍男子，有一名36歲的香港籍妻子，英籍男子在中環開設咖啡 廳。警方檢查死者的電話號碼後得知，女子25歲，印尼籍，2021年到香港當家庭傭工，約滿後暫未有新工作。

警方指出，事發後，28日上午，英漢偕同妻子乘坐高鐵離開香港，29日午5時左右由廣州搭高鐵回香港後被拘捕。英籍男子涉嫌謀殺，妻子則涉嫌協助罪犯。

消息人士透露，英籍男子與死者於中環認識，後發展成婚外情。27日晚，兩人乘搭計程車到瀑布灣公園，他向女友提出分手，女友突然情緒激動跳崖，他慌忙落瀑布底查看，驚見女友載浮載沉面部向下，認為為已凶多吉少，因為害怕未報警，就獨自搭計程車離去。

經路人發現女事主躺在瀑布底部昏迷，於是報警。警員在死者身上檢獲一張八達通、一串鎖匙等個人物品。