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前中共貴州書記孫志剛收賄1.1億美元 一審被判死緩

中央社台北29日電
前中共貴州省委書記孫志剛。（中新社資料照片）
前中共貴州省委書記孫志剛。（中新社資料照片）

中共貴州省委書記孫志剛受賄案今天一審宣判，孫志剛被判處死刑，緩期2年執行，期滿減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑、假釋。他被控在當官21年期間收賄人民幣8.13億餘元（下同，約1.1億美元）。

據天津二中院微信公眾號公布，天津市第二中級人民法院29日公開宣判孫志剛受賄案，以受賄罪判處孫志剛死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

經審理查明：2002年下半年至2023年8月，孫志剛利用擔任多項職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在專案推進、股份認購、工程承攬、房地產開發等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合8.13億餘元。

法院認為，孫志剛的行為已構成受賄罪。孫志剛受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於孫志剛受賄犯罪中有未遂情節，到案後有重大立功表現，如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息已大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

據公布，法院同時根據孫志剛犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

孫志剛1954年生，河南滎陽人。1971年參加工作，1976年9月加入中共。他在2017年7月至2020年11月擔任貴州省委書記，2023年3月自全國人大財經委副主任任上退休，同年8月被查落馬。

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