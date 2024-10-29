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張一鳴和鍾睒睒誰是中國首富？2財富排行榜產生分歧

記者林茂仁／即時報導
農夫山泉董事長鐘睒睒。圖／取自農夫山泉官網
農夫山泉董事長鐘睒睒。圖／取自農夫山泉官網

2024胡潤百富榜29日公布，字節跳動創辦人張一鳴成為中國首富。但同一時間，據富比世即時富豪榜顯示，農夫山泉董事長鍾睒睒財富仍超過張一鳴成為中國首富。

胡潤研究院29日發布2024胡潤百富榜。其中，張一鳴以人民幣3,500億元第一次成為中國首富，他是過去26年來第18位中國首富，也是第一位80後白手起家的中國首富。

胡潤百富榜今年上榜企業家財富計算的截止日期為2024年8月30日。41歲的張一鳴財富比去年增長人民幣1,050億元，以人民幣3,500億元第一次成為中國首富。70歲的鍾睒睒財富比去年縮水人民幣1,100億元，以人民幣3,400億元讓出坐了三年之久的首富位子，位列第二。

澎湃新聞報導，不過，富比世即時富豪榜顯示，鍾睒睒當前的財富值為503億美元，騰訊馬化騰、張一鳴、拼多多黃崢緊隨其後。

彭博億萬富翁指數中國排名最高的目前也是鍾睒睒，財富價值為507億美元，隨後是馬化騰、黃崢和張一鳴。

此前，由於資本市場的波動，從8月起，拼多多創始人黃崢、字節跳動創始人張一鳴、騰訊創始人馬化騰都曾先後短暫超越鍾睒睒，中國首富位置幾易其主。但自9月底資本市場止穩之後，尤其是10月中旬以來，鍾睒睒已經比較穩定地重回了領先地位。

字節跳動創辦人張一鳴。（搜狐財經）
字節跳動創辦人張一鳴。（搜狐財經）

鍾睒睒 富比世 拼多多

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