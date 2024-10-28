中國光大前董事長李曉鵬被指受賄 倒查30年

中國央企光大集團股份公司前黨委書記兼董事長李曉鵬受賄案28日一審開庭。（圖／取自新京報）

中國央企光大集團股份公司前黨委書記兼董事長李曉鵬受賄案今(28日)一審開庭。檢方起訴顯示，李曉鵬受賄從1994年開始算起，收受人民幣6043萬餘元（約850萬美元），也就是「倒查30年」。

中新社報導，黑龍江省大慶市中級人民法院28日一審公開開庭審理了李曉鵬案。

65歲的李曉鵬在金融系統工作多年，曾任中國工商銀行副行長、招商局集團有限公司總經理等職。2017年12月，他擔任中國光大集團黨委書記、董事長。2023年4月，他落馬被查，10月，被「雙開」（開除黨職和公職）。

通報稱李曉鵬長期以權謀私，「靠金融吃金融」。

今天的庭審中，大慶市人民檢察院起訴指控李曉鵬從1994年至2021年，利用在中國工商銀行、招商局集團及中國光大集團股份公司的職務，為多家單位和個人在公司融資、貸款 授信、業務承攬、職工錄用等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣6043萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究李曉鵬的刑事責任。

李曉鵬當庭表示認罪悔罪，法庭擇期宣判。

李曉鵬的前任，2017年12月退休 的光大集團前黨委書記兼董事長唐雙寧，也被控貪汙、受賄，已於今年9月25日在河北省唐山市中級人民法院一審開庭審理，法院將擇期宣判。

光大集團由中國財政部 和匯金公司發起設立，機構與業務遍布中國海內外，擁有金融全牌照和環保、旅遊、健康、高科技等特色實業，2015至2022年連續8年蟬聯世界500強。