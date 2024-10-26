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中國召開國家統一與民族復興研討會 強調兩岸中國人

記者陳政錄／北京即時報導
第七屆「國家統一與民族復興研討會」，26日在湖北十堰丹江口舉行，一天的研討會後，華中師範大學台港澳與東亞中心副主任彭韜發表總結發言。記者陳政錄／攝影
第七屆「國家統一與民族復興研討會」，26日在湖北十堰丹江口舉行，一天的研討會後，華中師範大學台港澳與東亞中心副主任彭韜發表總結發言。記者陳政錄／攝影

中國持續舉辦涉台學術研討活動。由民革旗下中華中山文化交流協會，和華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦的第七屆「國家統一與民族復興研討會」，26日在湖北十堰丹江口舉行。海協會副會長周寧說，兩岸關係的主導權主動權更加牢固地掌握在「熱愛和平、追求統一的兩岸中國人」手中。

第七屆「國家統一與民族復興研討會」中方出席包括海協會副會長周寧、中共十堰市統戰部長張滔、華中師範大學校長彭雙階，和多位中國涉台研究學者、台灣的兩岸研究學者近百人出席。

周寧在開幕式上說，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。中華民族偉大復興邁上新征程，祖國統一大業持續向前推進，兩岸關係的主導權主動權更加牢固地掌握在熱愛和平、追求統一的「兩岸中國人」手中。

他提出，第一，緊抓中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉，第二，鑄牢民族共同體意識，守護民族共同家園，第三，深化兩岸融合發展，攜手推動民族復興。

周寧呼籲，「兩岸中國人」在「九二共識」共同政治基礎上，以交流增進理解，以協商化解分歧，以合作擴大利益，為兩岸融合發展開新路，為祖國統一、民族復興夯實基礎。

研討會後，華中師範大學台港澳與東亞中心副主任彭韜發表總結發言，他說，在官方交流受阻的背景下，民間對話格外重要，與會學者認為，取代傳統對話模式的基層互動和利用新科技的溝通手段，將有助於兩岸人民增進理解和信任，為和平統一奠定更堅實的基礎。

彭韜並提到，與會學者一致認為，在當前情勢下，遏制台獨是當務之急，必須粉碎台獨，確保兩岸關係和平發展的局面和融合發展的新局不被顛覆，從而實現和平統一的美好願景。但他也稱，有與會專家說，當前兩岸情勢的嚴峻性不容忽視，這不僅對兩岸和平發展、祖國統一進程產生重大影響，也諭示和平統一並非必然，「大陸方面不會無限期等待，更不會排除非和平方式的可能性。」

十堰 中共

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