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高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

記者林宸誼／即時報導
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

美國高盛集團分析了中國太陽能光電面板、鋰離子電池、空調、電動車（EV）、建築機械、鋼鐵、功率半導體的供需動向。其中，除鋼鐵和功率半導體以外，其他五個行業都陷入了全球水準的產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。

日媒報導，產能過剩最為嚴重的是太陽能光電面板。中國的供應能力達到1036吉瓦，這是2023年全球需求533吉瓦的1.9倍。預計2024年以後中國的供應能力會繼續高於全球需求。

太陽能光電面板是典型的設備產業，生產規模越大，單位成本越低。這曾是日本企業一枝獨秀的領域，但由於跟不上中國企業的投資競爭，日本企業紛紛被迫退出市場。中國的全球市佔率已達到86％。

中國在技術競爭中引領世界的鋰離子電池和電動車也陷入產能過剩。中國的電動車產能，已達到全球電動車需求的1.2倍。鋰電池的供應能力是境內需求的3.3倍、全球需求的1.5倍。

為了應對中美對立，提高了戰略領域的產能，中國於2023年開始提倡對電動車、人工智慧（AI）等高階製造業擴大投資。

在這種情況下，企業紛紛積極投資。地方政府也透過低價出售土地使用權、提供稅收優惠和補貼，從側面支持這些投資。

美國國際戰略研究中心（CSIS）的估算數據顯示，中國在2009年至2022年期間發放了總額達到1,700億美元左右的補貼。

電動車 投資 日本

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