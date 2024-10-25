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故意洩露國家秘密 中國前地質調查局長鍾自然遭起訴

記者廖士鋒／即時報導
中國前地質調查局局長鍾自然被檢方提起公訴。（圖／取自中國地質調查局官網）
中國前地質調查局局長鍾自然被檢方提起公訴。（圖／取自中國地質調查局官網）

中國自然資源部前黨組成員、中國前地質調查局局長鍾自然，今年1月被查後，中共中央紀委國家監委曾指他「故意洩漏國家秘密」，如今中國檢方對其提起公訴，指其非法收受他人財物、故意洩露國家秘密，「情節嚴重」，「依法應當以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究其刑事責任」。

中國最高人民檢察院官網25日宣布浙江檢察機關依法對鍾自然涉嫌受賄、故意洩露國家秘密案提起公訴。

檢方指出，鍾自然利用擔任中國地質調查局黨組副書記、副局長，原國土資源部總工程師，原國土資源部黨組成員，自然資源部黨組成員，中國地質調查局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，「為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大」。

檢方還強調，鍾自然「違反保守國家秘密法的規定，故意洩露國家秘密，情節嚴重，依法應當以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究其刑事責任」。

據指出，鍾自然一案由中國國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。近日寧波市人民檢察院已向寧波市中級人民法院提起公訴。

中國新聞週刊報導，今年1月2日鍾自然被查；6月21日鍾自然被開除中共黨籍。報導指，鍾自然生於1962年8月，此前一直在地質礦務系統工作，歷任中國地質礦產部礦產開發管理局副局長、國土資源部規劃司副司長、國土資源部地質勘查司司長、國土資源部黨組成員，中國地質調查局黨組書記，2014年7月任國土資源部黨組成員，地質調查局局長、黨組書記，後任自然資源部黨組成員，地質調查局局長、黨組書記等職，2022年9月免職至被查。

根據中國地質調查局官網，該局主要職責為「統一部署和組織實施國家基礎性、公益性地質調查和礦產資源遠景評價工作」；「組織實施國家戰略性礦產勘查工作和國家交辦的部分重大工程建設前期地質勘查工作」等，2018年以後，該局確定了「全力支撐能源、礦產、水和其他戰略資源安全保障，精心服務生態文明建設和自然資源管理中心工作」的工作定位，對主要業務進行了調整和拓展。

中共

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