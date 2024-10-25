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會面庫克 中商務部長：歡迎蘋果繼續深耕中國市場

記者廖士鋒／即時報導
中國商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自中國商務部官網）
中國商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自中國商務部官網）

中國商務部長王文濤25日會見美國蘋果執行長庫克，他強調「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」，並指出中國將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

據中國商務部官網，王文濤與庫克（Tim Cook）雙方就「蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流」。王文濤表示，近期中國方面宣布新的開放政策，並切實推動解決外資企業關心的問題。「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」，與中方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。中國將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

王文濤強調，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。「泛化國家安全不利於正常的經貿往來」。中國願通過「經常性的政企交流」，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

庫克則表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在中國長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋樑作用。

公開資料顯示，庫克近日率團到訪中國，也是今年第二趟登陸之旅，相關行程滿滿，也受到不少關注。

此前在10月23日，中國工信部部長金壯龍已與庫克會見，就蘋果公司在中國「發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見」。

金壯龍表示，近年來，中國有序擴大電信領域對外開放，為各國企業在中投資興業創造新機遇。中國將持續擴大高水平對外開放，大力推進數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。「希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入，與中國企業一道成長，共用高質量發展紅利」。

中國電信巨頭中國移動董事長楊傑也於22日與庫克會面，表示雙方將加強在音樂與VR影片等領域合作。此外，10月22日，江蘇省長許昆林在蘇州會見蘋果首席運營官傑夫·威廉斯（Jeff Williams）一行。

澎湃新聞報導，有業內人士分析稱，讓蘋果智慧（Apple Intelligence）順利進入中國市場或是庫克本次訪中的重要目的之一。

庫克 投資 商務部

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