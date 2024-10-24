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中國推進對CK母公司PVH集團不可靠實體清單調查

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部24日指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。（美聯社）
中國商務部24日指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。（美聯社）

中國商務部日前對CK母公司PVH集團啟動不可靠實體清單調查，中國商務部24日回應最新進度指出，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作，並表示中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體。

中國商務部新聞發言人何亞東24日在記者會上表示，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。調查期間將充分保護PVH集團陳述、申辯權利。之後，工作機制將依照《不可靠實體清單規定》，根據調查情況，作出相應決定。

何亞東強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

中國商務部在9月24日公告，將根據有關機構的建議、舉報，決定對美國知名服裝集團PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題啟動不可靠實體清單調查。

當時商務部安全與管制局負責表示，有關機構向不可靠實體清單工作機制建議、舉報，美國PVH集團涉嫌在缺乏事實依據的情況下，違反正常的市場交易原則，無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害有關中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。按照《不可靠實體清單規定》，不可靠實體清單工作機制決定對PVH集團有關行為啟動調查，並將根據調查結果採取相關措施。

PVH集團主要品牌組合包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、ARROW、Warner‘s、Olga and Eagle等自有品牌。並獲DKNY、Michael Kors Collection、Kenneth Cole、John Henry及其他私人品牌的銷售權。最新財報顯示，PVH集團截至8月27日的2024財年第二季度，收入下滑6%至20.7億美元，公司表示主要受中國及澳洲市場低迷表現影響。

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