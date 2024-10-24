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習近平：全球南方倡議已投入200億美元 未來將設智庫

記者陳湘瑾／即時報導
圖為中國國家主席習近平24日在金磚會議上發言。（美聯社）
圖為中國國家主席習近平24日在金磚會議上發言。（美聯社）

中國國家主席習近平24日在俄羅斯喀山出席「金磚+」領導人對話會，他指出，全球發展倡議提出3年來，已經動員近200億美元發展資金，開展了1100多個項目，接下來中方還將牽頭成立「全球南方」智庫合作聯盟，促進各國人文交流和治國理政互學互鑒。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平首先表示，「全球南方」群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。「全球南方」國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。同時，世界和平和發展仍面臨嚴峻挑戰，「全球南方」振興之路注定不會平坦。作為「全球南方」的第一方陣，要展現集體智慧和力量，為構建人類命運共同體挺膺擔當。

在全球局勢方面，習近平提出要堅守和平，實現共同安全。做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱點問題解決之道。

他舉例，中國和巴西聯合發表「六點共識」，會同有關「全球南方」國家發起烏克蘭危機「和平之友」小組；今年7月，巴勒斯坦各派別在北京實現內部和解，邁出實現中東和平的重要一步；還要繼續推動加薩地帶全面停火，重啟「兩國方案」，阻止戰火在黎巴嫩蔓延。

在經濟發展方面，習近平提出要重振發展，實現普遍繁榮。他表示，「全球南方」為發展而起，要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經貿議程中心地位。全球發展倡議提出3年來，已經動員近200億美元發展資金，開展了1,100多個項目。近期，全球工業人工智慧聯盟卓越中心落戶上海，中方還將建立全球「智慧海關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心。

在文明現代化方面，習近平提出要共興文明，實現多元和諧。他表示，多樣文明是世界的本色。要做文明互鑒的促進力量，增進溝通對話，支持彼此走符合本國國情的現代化道路，中方還將牽頭成立「全球南方」智庫合作聯盟，促進各國人文交流和治國理政互學互鑒。

習近平最後表示，無論國際形勢如何變化，中國始終心系「全球南方」、扎根「全球南方」，支持更多「全球南方」國家以正式成員、夥伴國、「金磚+」等形式加入金磚事業，匯聚「全球南方」磅礡力量，共同推動構建人類命運共同體。

習近平 加薩 巴勒斯坦

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