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買不到Jellycat？中國各地推出「本地版」

記者陳湘瑾／即時報導
中國各地城市紛紛出現具有當地特色的「吉利貓」（Jellycat在中國的中文稱呼）。（圖／取自創業幫）
中國各地城市紛紛出現具有當地特色的「吉利貓」（Jellycat在中國的中文稱呼）。（圖／取自創業幫）

英國絨毛玩具品牌Jellycat以淺淺溫暖微笑的玩偶擄獲世界各地消費者，日前Jellycat因為在倫敦、巴黎、紐約、上海和北京等地開設快閃店，以沉浸式消費體驗在社群媒體上爆紅。但由於Jellycat價格相對較高，快閃店也只會出現大城市，不易取得，因此在中國各地城市紛紛出現具有當地特色的「吉利貓」（Jellycat在中國的中文稱呼）。

Jellycat的沉浸式購物體驗是該品牌近期備受討論的原因，在巴黎的快閃店，Jellycat將店面布置為甜點店，冷凍櫃裡擺放的不是蛋糕點心，而是甜點造型、帶著淺淺微笑的玩偶們，消費者點單後，店員會使用夾子把玩偶從冷藏櫃中拿出，再小心地使用蛋糕盒包裝；在北京和上海的快閃店，店員會為花朵毛絨玩偶澆水，用小鏟子鬆土，讓人直呼「給滿情緒價值」。

➤➤➤現煎現包？紐約Jellycat買「鬆餅玩偶」等1小時 她讚太值得

這份限定體驗若不是住在城市的消費者不容易得到，不過正如中國有網友所說「沒關係，各地文旅會出手。」今年7月，甘肅博物館率先推出甘肅麻辣燙玩偶文創。年糕、蟹棒、西藍花都有了小表情，也兼顧沉浸式玩法，消費者選好六串菜、選擇辣度和號碼，交給店員「烹飪」。店員還會捏一搓空氣當作鹽、味精等佐料灑在「麻辣燙」上。

不久之後，具有Jellycat風格的土特產席捲中國各大旅遊城市，大同刀削麵玩偶量大實惠，攤主除了在袋子裡放白色麵條，還會根據消費者需求，往袋子里加肉丸子、炸豆腐、雞蛋、燒肉、豆乾等配菜，比真的吃一碗麵還豐盛。此外，價格還特別實惠，天津煎餅果子玩偶人民幣20多元、蘇州大閘蟹玩偶人民幣39元、西安肉夾饃玩偶49元，折合新台幣約莫是90元到220元不等的價格。

能快速實現產出便宜實惠的玩偶，背後靠的是中國強大的生產鏈，像是主打超低微利的浙江義烏，只要在小紅書上搜尋「義烏 Jellycat」，就能看到各種長得像Jellycat的玩偶，但發文者肯定會告訴你，這便宜多了。

甘肅 社群媒體 博物館

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