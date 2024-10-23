中國頻傳青年拒服兵役 江西大專畢業生被罰款6000元

示意圖。新華社

大陸頻傳青年拒服兵役。江西省撫州市南豐縣一名張姓應屆大專畢業生，今年9月上旬參加預定新兵役前教育期間，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向，並拒絕履行兵役義務。當地縣政府公告，對張姓青年實施聯合懲戒，包括兩年內不得錄取為公務員、罰款人民幣6,000元（約842美元）上繳縣財政。

南方新聞網報導，據通報，張姓青年住江西省撫州市南豐縣，是大專畢業生，最初自願應徵報名參軍，今年9月經縣政府徵兵辦公室批准入伍。

但在新兵訓練期間，張姓青年多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向，儘管部隊、縣徵兵辦及家長反覆告知拒服兵役的嚴重後果，但他仍然拒絕履行兵役義務，於9月12日22時離開預定新兵役前教育集訓隊。

南豐縣近日通報對張姓青年違反兵役法的處分，包括罰款人民幣6,000元上繳縣財政；戶口登記系統中標注「政治思想不合格，拒絕、逃避服兵役」；作為嚴重失信行為納入個人信用記錄。

兩年內公安機關不得為其辦理出國（境）手續、不得錄取為公務員、不得領取營業執照和辦理貸款 業務；並將張姓青年處罰結果透過媒體向社會通報。

經濟學人曾在2023年11月6日刊出解放軍 特別報導，指出大陸年輕人當兵意願低落，大陸的徵兵問題更加嚴重。尤其1979年至2016年實施的「一胎化」政策，產生了一代獨生子女，他們受到父母過度寵愛，生活離不開智慧型手機和社群媒體 ，不能接受解放軍的嚴格生活規範，以及不斷增加的政治教育。