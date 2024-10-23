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金磚峰會談俄烏戰爭 習近平：堅持戰事不升級等三原則

記者陳宥菘／即時報導
中國國家主席習近平23日在金磚國家領導人第十六次會晤上發表講話。圖為習近平22日下午乘專機抵達喀山。（圖／新華社）
中國國家主席習近平23日在金磚國家領導人第十六次會晤上發表講話。圖為習近平22日下午乘專機抵達喀山。（圖／新華社）

中國國家主席習近平23日在金磚國家峰會上提出要建造「和平金磚」，做共同安全的維護者。就俄烏戰爭，他表示，烏克蘭危機還在延宕，「我們要堅持『戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火』三原則，推動局勢盡快緩和」。習近平還提到以巴衝突，強調要推動盡快停火，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

金磚國家領導人第16次會晤23日在俄羅斯喀山登場。新華社報導，習近平在會上表示，這次峰會又決定邀請多個國家成為金磚夥伴國，這是金磚發展過程中另一個重要的進展。要利用這次峰會，保持好金磚發展勢頭，策畫全局性、方向性、戰略性問題，要把金磚打造成促進「全球南方」團結合作的主要管道、推動全球治理變革的先鋒力量。

習近平提出要建造「和平金磚」。他接著提到俄烏戰爭，表示烏克蘭危機還在延宕。中國和巴西會同「全球南方」國家一起發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，旨在匯集更多致力於和平的聲音。「我們要堅持『戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火』三原則，推動局勢盡快緩和」。

習近平接著提到以巴衝突，指出加薩地區的人道情勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級。「我們要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力」。

習近平表示，新一輪科技革命和產業變革快速發展，要建造「創新金磚」，培育新質生產力。他提到，中方新成立中國－金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數位產業生態合作網絡等，歡迎各方積極參與。

習近平表示，要建造「綠色金磚」，金磚國家要主動融入全球綠色低碳轉型洪流。中國電動車、鋰電池、光電產品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要輔助，中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作。

習近平還說，要實踐真正的多邊主義，要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。

習近平並指，當前情勢下，國際金融架構改革緊迫性突顯。金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎建設互聯互通，維護高水準金融安全，做大做強新開發銀行。

習近平提到，他去年提出的金磚數位教育合作倡議已經落地，中國將實施金磚數位教育能力建設計畫，未來5年在金磚國家設立10個海外學習中心，為1,000名教育管理人員和師生提供培訓機會，助力金磚人文交流走深走實。

習近平最後表示，中方願同金磚各國一道，開創「大金磚合作」高品質發展新局面，攜手更多「全球南方」國家共同推動建構人類命運共同體。

習近平 烏克蘭 巴勒斯坦

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