南非要求台遷代表處 中國學者：依據聯大2758號決議

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺。（圖／取自北京聯合大學）

南非 政府18日聲明，要求台灣駐南非聯絡代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞（Pretoria），並提出「倘若不從就關閉代表處」。北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺23日在環球時報上對此發表文章指出，南非依據的是聯大第2758號決議，是維護國際法律框架、遵守國際秩序的有力體現。

朱松嶺表示，南非曾公開表態稱「聯合國 的立場就是南非的立場」，長期堅定奉行一個中國原則，這次明令台灣駐南非聯絡代表處搬家，依據的是聯大第2758號決議。時間上，南非外交部去年12月就曾以口頭方式要求台灣駐南非聯絡代表處遷走，今年4月下達正式通知，限期6個月，「如今期限將至，是賴清德 當局想『賴』著不走。」

朱松嶺指出，南非政府作出這一決定是其獨立自主的選擇，更是「台獨」在全球失勢的縮影，彰顯一個中國原則不斷上升的普遍性和國際影響力。這場小風波背後，是南非對國際秩序和中國國家主權的尊重，「賴清德當局將南非政府的決定歸結為『大陸施壓』，是試圖通過悲情敘事誤導民眾、激化對抗。」

朱松嶺稱，這是國際社會對待「台獨」態度的縮影，也是「台獨」道路的必然趨勢，「系列事件彼此絕非孤立，而是證明賴清德當局妄圖衝撞國際秩序、尋求擴大台獨空間的野心遭遇反噬。」

朱松嶺強調，南非政府要求台灣駐南非聯絡代表處搬離行政首都，是維護國際法律框架、遵守國際秩序的有力體現。台獨行徑在本質上構成對國際秩序的公然挑戰，面對越來越穩固的國際秩序與國際共識，失敗是當然的。今日兩岸緊張局勢不斷加劇，和平統一空間持續收縮，皆是「台獨」分子咎由自取。如果「台獨」分裂勢力繼續一意孤行，未來只會面臨更加徹底的失敗。

根據北京聯合大學公開資料，朱松嶺是京台文化交流研究中心首席專家，兼任海峽兩岸關係法學研究會常務理事、副秘書長，國台辦海研中心特約研究員。其主要研究方向為政治學、憲法學、兩岸關係，近年出版著作《「台灣事實獨立論」法理辨析》、《「兩制」台灣方案：原理、程序與內容》和《中美戰略博弈下的台灣問題新動向》等。