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中國多家肯德基門店遭調查 因用了這種大豆油

記者黃雅慧／即時報導
肯德基天津多家門店傳因使用基改大豆油，卻未對消費者明示遭到調查。（路透）
肯德基天津多家門店傳因使用基改大豆油，卻未對消費者明示遭到調查。（路透）

肯德基天津多家門店傳出近日遭立案調查，原因是被查獲使用基改大豆油，卻未對消費者明示。

天津日報報導，市場監管執法人員對肯德基進行巡查發現，店內使用「轉基因」（台灣稱「基因改造」）大豆油參與生產加工，並沒有對消費者進行明示。不僅如此，店員對於普通消費者的詢問給出的答覆卻是堅決否定或者不置可否。

據了解，中國《食品安全法》中對於生產經營轉基因食品明確規定，應當按照規定顯著標示。

報導指出，天津河西區市場監管執法人員在對一家肯德基進行巡查時發現，該店內有兩桶標明為「益海嘉里、榮譽出品」的「陽光牌」大豆油。該桶裝的顯著位置還標明為「餐飲原料、非零售」，並標明加工原料為「轉基因大豆」。

該門店負責人稱，這種使用轉基因大豆製造的大豆油主要用於該店烤製類產品，將這種油刷在烤盤上以防止烤的產品出現「黏連」，比如早餐類烤製產品，如豬肉、雞肉，還有正餐類的烤翅、烤腿等。

此後市場監管執法人員再度暗訪其他兩家肯德基，其中一家店員否認有使用轉基因油，而是桶裝「福臨門」一樣的油；另一家店員則稱得問廠家。

中國此前已有多家企業因未按規定標示轉基因食用油被罰。中國網2022年1月報導，永輝超市關聯公司彼時因未按規定標示轉基因食用油，被市場監管部門罰款人民幣5,000元並沒收違法經營的轉基因食用油。

中國十分重視轉基因食品標示問題，原農業部在2002年1月頒布《農業轉基因生物標識管理辦法》，並分別於2004年7月和2017年12月進行修訂，確立轉基因食品標識制度。

中國也是目前唯一採用「定性標識」方法的國家。「定性標識」，意味凡是列入目錄的產品，只要含有轉基因成分或者是轉基因作物加工而成的，則必須強制標識。

知名速食連鎖店肯德基在中國天津多家門店近日被立案調查，主要因現場查獲轉基因大豆油...
知名速食連鎖店肯德基在中國天津多家門店近日被立案調查，主要因現場查獲轉基因大豆油參與生產加工，卻未對消費者明示。（圖／取自天津日報）

肯德基 農業部

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