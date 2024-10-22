開中國第一槍 北京通報打擊「職業閉店人」

中國經濟不佳，閉店潮起，催生了職業閉店人。（圖／取自成都商報）

中國經濟下行，「職業閉店人」黑色產業鏈因而猖狂，許多無辜消費者蒙受其害。北京市場監管總局對該行為開出中國全國第一槍，對2家閉店企業及3家涉案背債中介機構、2名閉店人立案調查，查處虛假登記、協助虛假登記等違法行為，罰沒款合計人民幣65.58萬元（約9.2萬美元）。

中國許多店家因經濟不景氣而面臨倒閉危機，這時「職業閉店人」便介入，常會在閉店前，以店慶等名義組織促銷吸引消費者預付費用，而其主導的閉店行為也導致員工薪資被拖欠、消費者預付費用無法退還。

央視報導，北京市場監管總局針對北京小蕃茄教育諮詢有限公司（「藝術傘」）、北京木翼創想科技發展有限公司（「木藝藝術」）2家藝術培訓機構涉嫌職業閉店進行立案辦理。市場監管部門將閉店鏈條中的相關人員認定為虛假登記直接責任人，自虛假市場主體登記被撤銷之日起三年內不得再次申請市場主體登記。

今年以來，中國各地傳出早教、健身等預付式消費領域出現的「職業閉店人」侵害消費者權益事件，受到社會關注。這些案例包括健身房、補習班、寵物 店等，再以優惠活動預付充值後，商家就閉店跑路。消費者蒙受損失後多半求助無門。

江西南昌市市場監督管理局相關工作人員表示，今年收到預付式消費領域糾紛投訴4000餘件，最主要反映經營者不履行承諾、關門跑路以及消費者退卡難問題。但因為南昌沒有預付式消費地方法規，也讓該行為處於灰色地帶，無法可辦。

中國消費者協會僅能發布消費提示引發社會關注，提醒廣大消費者要警惕「職業閉店人」侵害消費者合法權益，並指出職業閉店行為多發生在預付式消費領域。