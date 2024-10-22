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外資湧進A股？中外管局：外資投資意願增強 但占比不高

記者黃雅慧／即時報導
中國前三季外匯市場交易活躍，境內人民幣外匯市場前三季交易量總計30.27兆美元，按年增長10.1%。（美聯社）
中國前三季外匯市場交易活躍，境內人民幣外匯市場前三季交易量總計30.27兆美元，按年增長10.1%。（美聯社）

中國前三季外匯市場交易活躍，境內人民幣外匯市場前三季交易量總計達30.27兆美元，按年增長10.1%。近期A股大漲，外資投資中國資本市場意願雖有增強，但比重仍不高。

中國外管局22日召開記者會，外匯管理局副局長李紅燕表示，中國前三季外匯收支狀況有幾個特點：一是跨境資金恢復淨流入；二是結售匯趨向平衡；三是近期結匯有序回升，前三季衡量結匯意願的外匯收入結匯率為62.1%，衡量購匯意願的外匯支出售匯率為68.9%；四是外匯交易市場活躍；五是外匯儲備規模穩定。

會上指出，近期外資配置人民幣資產呈現良好勢頭，未來還有進一步增配的空間，加上人民幣債券的綜合收益率保持良好，吸引了境外投資者增配人民幣債券。截至目前，外資持有境內人民幣債券的總量超過6,400億美元，處於歷史高位。

外界關注在這一波A股上漲聲勢下，外資配置狀況。中國外管局表示，受境內股市上漲帶動，9月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，外資配置人民幣資產的意願進一步增強。目前，境外投資者投資境內的資本市場總體處於起步階段，持有人民幣資產的規模和比重不算高，外資在國內股市、債市的占比在3%至4%左右。

李紅燕指出，9月末，中國外匯儲備餘額為3.3兆美元，較2023年末增加了784億美元。主因在於，今年以來非美元貨幣對美元匯率有貶有升，全球資產價格總體上漲，在匯率折算以及資產估值變動等非交易因素影響下，中國外匯儲備規模穩中有升。

中國外管局統計數據還顯示，按美元計，9月銀行結匯2,377億美元，售匯1,895億美元，首9個月，銀行累計結匯1.68兆美元，累計售匯1.8兆美元。

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