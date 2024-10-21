人行下調LPR 中國多地房貸利率有望迎「2」字頭

人行21日宣布下調10月兩品種市場貸款報價利率（LPR）後，中國多地有望迎來「2字頭」房貸利率。圖為民眾在重慶秋季房地產暨家居展示交易會。（中新社）

中國人行21日宣布下調10月兩品種市場貸款 報價利率 （LPR）後，有消息指出，對於存量房貸借款人而言，年內LPR下降的0.6個百分點，加上各商業銀行25日統一批量調整的存量房貸利率平均約下降0.5個百分點，今年房貸利率降幅可能超過1個百分點。中國多地有望迎來「2字頭」房貸利率。

人行授權全國銀行間同業拆借中心公布， 1年期LPR為3.1%，5年期（簡稱5年期）以上LPR為3.6%，相比上次均下調25個基點。而增量房貸利率將顯著低於LPR。此前監管部門宣布，對於LPR基礎上加點幅度高於-30BP的存量房貸，將其加點幅度調整為不低於-30BP。存量房貸利率大部分將統一降至3.3%。

財聯社報導，業內人士指出，此前全國層面首套、二套房貸利率政策下限已取消，多個城市首套房貸利率已降至3.0%左右，5年期以上LPR的再次調整，各地有望迎來「2字頭」房貸利率。

中原地產首席分析師張大偉稱，經過本次降息，未來中國全國房貸存量平均利率在3.3%左右，新增房貸平均跌到3%左右，除了少數一線城市，新增房貸將全面進入「2字頭」。

21世紀經濟報導引述近中國央行 人士說法指出，LPR下降將大大減輕房貸借款人利息負擔，並有力促進消費。今年以來，5年期以上LPR累計下降了60個基點，對新、老房貸都是重大利好。對於即將買房貸款的人來說，利息成本更低。

在新政策下，中國民眾買房可以省多少？值得注意的是，因中國房貸定價規則是在重定價日按照最新LPR確定新的重定價週期的利率水平，存量房貸利率下降一般需要分步兌現，第一步將是25日商業銀行下調存量房貸利率，第二步則是依照最新一期LPR利率來計算。

舉例而言，如果貸款人民幣100萬元貸款本金，25年等額本息的還貸方式，在前述兩階段利率調整下，房貸利息總額減少超過人民幣24萬元，每月月供減少超過人民幣800元。