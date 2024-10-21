我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

上周才軍演 中國公告「離台最近」平潭牛山島明實彈射擊

記者陳政錄／北京即時報導
中國平潭海事局發布將進行實彈射擊的航行警告。(取自平潭海事局)
中國平潭海事局發布將進行實彈射擊的航行警告。(取自平潭海事局)

解放軍上周一舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局今天發布「航行警告」訊息，表示22日平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

據福建平潭海事局21日發布的「航行警告」稱，牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，自2024年10月22日9時至13時，禁止一切船舶駛入。

公告指出，具體因實彈射擊禁止駛入區域為：A：25°31′00″N/119°56′00″E；B：25°24′00″N/119°56′00″E；C：25° 24′00″N/120°03′00″E；D：25°31′00″N/120°03′00″E。

牛山島是福建省沿海的一座島嶼，隸屬於福州市平潭縣，位於平潭縣東部，與平潭島岸相距4.9海里（約9公里），是中國距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約165公里，島上設有牛山島燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。

上周，解放軍才在台賴清德總統發表雙十國慶演說後，對台實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演，中國海警也出動編隊在台灣周邊巡航管控，之後中國國家主席習近平即於15到16日赴福建漳州、廈門考察，行程包括解放軍對台演訓要地東山島。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

解放軍 賴清德 習近平

上一則

傳香奈兒中國大裁員50%

下一則

推進「習石會」？ 王毅與日本國家安保局長通話

延伸閱讀

G7首次防長會 關注解放軍對台軍演

G7首次防長會 關注解放軍對台軍演
美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒

美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒
解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海

解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海
中國圍台軍演 賴清德勗勉應處部隊：護台4點決心不變

中國圍台軍演 賴清德勗勉應處部隊：護台4點決心不變

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行