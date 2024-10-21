上周才軍演 中國公告「離台最近」平潭牛山島明實彈射擊

中國平潭海事局發布將進行實彈射擊的航行警告。(取自平潭海事局)

解放軍 上周一舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局今天發布「航行警告」訊息，表示22日平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

據福建平潭海事局21日發布的「航行警告」稱，牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，自2024年10月22日9時至13時，禁止一切船舶駛入。

公告指出，具體因實彈射擊禁止駛入區域為：A：25°31′00″N/119°56′00″E；B：25°24′00″N/119°56′00″E；C：25° 24′00″N/120°03′00″E；D：25°31′00″N/120°03′00″E。

牛山島是福建省沿海的一座島嶼，隸屬於福州市平潭縣，位於平潭縣東部，與平潭島岸相距4.9海里（約9公里），是中國距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約165公里，島上設有牛山島燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。

上周，解放軍才在台賴清德 總統發表雙十國慶演說後，對台實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演，中國海警也出動編隊在台灣周邊巡航管控，之後中國國家主席習近平 即於15到16日赴福建漳州、廈門考察，行程包括解放軍對台演訓要地東山島。

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