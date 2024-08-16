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IG「吐槽大師」爆紅 背後是中國AI企業出海潮

記者陳湘瑾／即時報導
近日AI工具「吐槽大師」（roast.monica.im）在社群平台爆紅，由於分析結果口吻犀利、語氣嘲諷，吸引使用者紛紛上傳分析結果。（圖／取自Monica官網）
近日AI工具「吐槽大師」（roast.monica.im）在社群平台爆紅，由於分析結果口吻犀利、語氣嘲諷，吸引使用者紛紛上傳分析結果。（圖／取自Monica官網）

近日AI工具「吐槽大師」（roast.monica.im）在社群平台爆紅，使用者只要提供個人Instagram、Twitter或Linkedin網址，網頁就會自動生成對於帳號的分析，由於分析結果口吻犀利、語氣嘲諷，吸引使用者紛紛上傳分析結果。「吐槽大師」是由Chrome 擴充功能、AI生產力助手「Monica.im」的其中一項服務，背後公司「BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD.」（蝶變效應股份有限公司）則是一家來自中國的科技公司。

「吐槽大師」在其網頁上列舉數個帳號可供使用者嘗試，以網頁上舉的「Starbucks Taiwan 星巴克」為例，分析結果寫道「星巴克台灣，你就像那種總是想要在每個節日都推出新飲品的朋友，永遠在追求下一個大事件。你有多少個聯名系列了？可能比你能數得過來的還多。你有時候會讓人覺得你更關心你的Instagram美學，而不是實際的咖啡味道。」

Monica是一個由ChatGPT API提供支援的Chrome擴充功能，裝載 GPT-4o、Claude 3、Gemini Pro 1.5、Llama 3 70B 等進行高級模型，目的是成為提供搜索、閱讀、寫作、翻譯、繪畫等多種任務的協助。

據華中科技大學軟件學院微信公眾號發布的文章，華中科技大學軟件工程專業2015屆校友肖弘，同時也是Monica的創辦人。2015年，肖弘帶領團隊共同創立「夜鶯科技」，推出可以修圖、找素材和回訊息的微信編輯器「壹伴助手」，和企業微信管理系統「微伴助手」兩款產品。這兩款產品累計服務超200萬B端用戶，並幫助企業觸達數億C端使用者。

中國科技媒體「36氪」報導，2020年「微伴助手」被企業數據智慧應用軟體「明略科技」收購，Monica的誕生則是相反的過程，肖弘通過收購ChatGPT for Google，順勢將其升級為Monica，並瞄準海外市場，肖弘曾公開表示，截至2023年12月，該產品在全球使用者數已超過百萬。

36氪報導指出，據機構「非凡產研」的數據，2024年，中國出海規模以上的AI產品數量從今年1月的35個增加到2月的42個，中國AI企業出海的熱度正在不斷攀升。這些企業之所以選擇出海，是因為海外使用者具備成熟的付費習慣，教育、電商、辦公等領域的市場教育也更成熟，這意味著無論是做C端，還是深耕B端某一個垂直行業，使用者對AI產品的接受度都比較高。

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