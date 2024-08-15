巴黎長榮桂冠酒店拒掛5星旗惹風波 上海店發聲明道歉

網紅「張教官」發視頻，指巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽各國國旗，卻獨漏五星紅旗。（視頻截圖）

巴黎長榮 桂冠酒店被中國網紅指控在奧運期間剪下懸掛於酒店大廳之萬國旗中的五星旗 ，且拒絕補掛，引發中國抵制，爭議愈演愈烈。目前，該酒店（巴黎）的預訂功能在中國旅遊平台已被關閉，集團旗下的上海酒店相關資訊與訂房功能也從多個中國旅遊、消費、地圖平台下架或暫停；馬來西亞檳城、泰國 曼谷的酒店預訂功能也遭開鍘。

中國國台辦尚未就此回應，中國駐法大使館也未發聲。台灣陸委會發言人梁文傑則指出，「用民族主義來干涉商業，然後用民族主義來賺流量，我們覺得這樣的行為並不會讓中國偉大，只會讓國際上愈來愈反感」。

這次爭議事件源於中國網紅「張教官」指控巴黎長榮桂冠酒店懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，並找來中國籍廚師稱，原本有懸掛，但遭到台籍蘇姓總經理指示剪掉。「張教官」一行人要求補掛，但遭拒絕。飯店一名女主管表示，「我們酒店有權決定我們要如何布置我們的酒店，中國國旗沒有，那我們就是很抱歉。」

女主管並表示，「這個酒店是長榮的，長榮身為他是一個雇主，我們是這個旅館的所有人，我們可以怎麼樣決定我們要怎樣掛，可以掛國旗、可以不掛國旗。」

這起事件在中國社群引發巨量討論，「＃長榮桂冠酒店回應＃」一度衝上微博熱搜第二名，截至15日晚間7時半已累積逾5610萬閱讀量、近萬則討論量。

受此影響，中國各大旅遊平台同步下架全球各長榮桂冠酒店。攜程網顯示，除法國巴黎外，上海、馬來西亞檳城、泰國曼谷等長榮桂冠酒店搜尋結果都顯示「暫無可預訂房型」。「去哪兒旅行」與「美團」平台上則搜尋不到長榮的酒店資訊。

巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗爭議延燒，集團旗下位於台灣以外的上海、馬來西亞檳城、泰國曼谷的酒店的預訂功能，都遭到大陸旅遊平台「攜程旅行」關閉。（截圖自攜程APP）

在「高德地圖」搜尋位於上海浦東新區的「長榮桂冠酒店」，畫面持續轉圈，未能跑出酒店資訊頁面，若定位酒店地下停車點入口，則顯示「已關閉」，並配有紅字字樣顯示「該地點已關閉，請謹慎前往」。而在「百度地圖」上，酒店地標直接被移除。

在消費類APP「大眾點評」上，長榮桂冠酒店．宴會廳顯示「商戶已停業」；「美團」顯示「搜索結果較少，為您推薦更多內容」。

對此，聯合報記者致電上海長榮桂冠酒店，飯店工作人員表示，目前若要訂房，建議透酒店官網或是外網平台預訂。而宴會廳目前仍是正常營業狀態。對於酒店資訊何時能在網上恢復正常？飯店人員說，「會需要一定時間的」。至於事件爆發後是否有取消訂房等抵制行為出現？飯店人員表示，預訂取消狀況和平時一樣，沒有不同。

對於這起事件，上海長榮桂冠酒店在官網發布聲明表示，對於此次事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界關切，深感抱歉，會持續加強相關人員教育訓練，避免日後類似情況再度發生。

聲明還特別提到，「本酒店不希望此事影響兩岸人民的情感，長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。」