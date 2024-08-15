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港府報喜 大熊貓「盈盈」生龍鳳胎…粉紅寶寶照曝光

新華社香港8月15日電
(取自X)
(取自X)

香港特區政府15日公布，中央政府贈港大熊貓「盈盈」和「樂樂」今年3月于香港海洋公園成功完成自然交配，雌性大熊貓「盈盈」經過近5個月孕育期後於當日2時5分及3時27分誕下一對龍鳳胎。

香港特區政府新聞處表示，這段時期是新誕生大熊貓寶寶的健康關鍵時刻。香港海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家正在悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，直至它們的狀況完全穩定。

1999年，中央政府向香港贈送一對大熊貓「安安」和「佳佳」。香港回歸祖國10周年之際，中央政府又贈送香港第二對大熊貓「樂樂」和「盈盈」。「佳佳」于2016年離世，終年38歲，為全球最長壽圈養大熊貓，「安安」于2022年離世，終年35歲。「盈盈」和「樂樂」均于2005年8月出生。

香港特區行政長官李家超表示，再一次衷心感謝國家向香港特區贈送大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。感謝香港海洋公園團隊多年來對「安安」「佳佳」和「盈盈」「樂樂」的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓「盈盈」和「樂樂」得以在香港誕下一對龍鳳胎。

大熊貓「盈盈」檔案照。(中新社)
大熊貓「盈盈」檔案照。(中新社)

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