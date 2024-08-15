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拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感

劍指美國？ 中國以國安為由對銻管制出口

中央社台北15日電
中國今天宣布，對金屬銻（Antimony）實施出口管制。圖為位於塔吉克的中資銻挖掘項目。（路透）
中國今天宣布，對金屬銻（Antimony）實施出口管制。圖為位於塔吉克的中資銻挖掘項目。（路透）

中國今天宣布，對金屬銻（Antimony）實施出口管制，自2024年9月15日起實施。號稱比稀土更稀有的銻是關鍵軍事原料，用於製造各種彈藥甚至核武器。中國是銻的第一大生產及儲量國，美國幾乎完全依賴中方供應。

中國商務部、海關總署15日下午公告，為「維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務」，經國務院批准，決定對「銻相關物項」實施出口管制，包括銻礦及原料、金屬銻及製品、三甲基銻與三乙基銻及其他有機銻化合物、銻的氫化物以及銻化銦。

公告顯示，對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，由商務部與有關部門報國務院批准；經審查准予許可的，由商務部頒發出口許可證件；出口經營者應當向海關出具出口許可證件，依照規定辦理海關手續，並接受海關監管。海關憑商務部簽發的出口許可證件辦理驗放手續。

公告強調，出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

中國是全球銻儲量及產量最多的國家。據前瞻研究院發布，根據美國地質調查所（USGS）的資料，2023年中國的銻礦儲存量為64萬噸，占全球比重29.48%；2023年生產4萬噸，占全球48.19%。

據發布，隨著銻資源戰略地位的不斷提升，出於對銻礦資源的保護，中國開始限制銻礦的開採。2019至2023年，銻礦產量從8.9萬噸下降至4萬噸，降幅超過50%。目前因為供不應求，銻的價格節節高升。

據美國之音，美國國防新聞（Defense News）6月8日報導，美國對於子彈生產的重要原材料—關鍵礦物銻的採購幾乎完全依賴中國。美國國會兩黨議員正採取立法行動，試圖解決美國對中國銻的過度依賴。

報導指出，銻是一種擁有廣泛軍事用途的戰略性關鍵礦物，包括用於製造炸藥、子彈和彈片的硬化鉛、彈藥底漆、示蹤彈藥、穿甲彈、照明彈、核武器、夜視鏡、紅外傳感器、精密光學鏡片、雷射瞄準器、軍用服裝等。

除了軍事用途，銻也廣泛應用在合金製造、阻燃劑、電池、半導體等產業。

中國今天公告實施出口管制的物項，還有「超硬材料相關物項」，包括六面頂壓機設備及專用關鍵零部件、微波等離子體化學氣相沉積法（MPCVD）設備、金剛石視窗材料、用六面頂壓機合成人造金剛石單晶或立方氮化硼單晶工藝技術，以及用於製造已列管的六面頂壓機設備的技術。

商務部 國務院 稀土

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