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習近平公開露面前 以對內回信對外賀電顯示存在

中央社台北15日電
7月6日上午，中國國家主席習近平結束對塔吉克斯坦的國事訪問乘專機離開杜尚別回國。中新社
7月6日上午，中國國家主席習近平結束對塔吉克斯坦的國事訪問乘專機離開杜尚別回國。中新社

中共總書記習近平自7月29日會見2名外國領導人後已逾半月未露面，其間傳言不斷。然而，習近平除未來1周內可望接連會見斐濟、越南領導人外，更透過向國內環保志工回信及向巴西總統魯拉致電等方式，變相顯示自己的存在。

除了對內回信及對外致電，據新華社報導，習近平7月30日還主持了中共中央政治局會議，會中分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。雖然依照慣例，中共中央政治局會議不會公布相關影像及照片，但這也被視為習近平間接顯示自己存在的訊息。

新華社昨天報導，習近平13日向湖北省十堰市丹江口水庫區的環保志工回信說，保護好水源地生態環境需要「人人盡責、久久為功」。希望志工們繼續弘揚志願服務精神，帶動更多人自覺「守水護水節水」，攜手打造「青山常在、綠水長流、空氣常新」的美麗中國，為推進人與自然和諧共生的現代化貢獻力量。

新華社15日報導，習近平今天以中國國家主席身分，與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就兩國建交50周年互致賀電。他在電文中說，中方願與巴方以建交50周年為新起點，持續加強兩國發展戰略對接，深化雙方各領域交流合作，賦予中巴關係新的時代內涵，攜手推動構建「中巴命運共同體」。

中國外交部副部長兼發言人華春瑩今天下午正式宣布，應習近平邀請，越共總書記兼越南國家主席蘇林將於18至20日對中國進行國是訪問。基於中越關係往例，且兩國均由共產黨執政，預料習近平將親自接見蘇林並舉行會談，屆時即會公開露面。

在此之前，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）12日已抵達中國進行正式訪問，將停留至21日。中國外交部9日表示，拉布卡訪中期間，「兩國領導人」將深入交換意見。而澳洲廣播公司（ABC）12日報導，拉布卡此行預定會見習近平。加上斐濟是中國在南太平洋積極拉攏的重點對象，習近平也可望公開會見拉布卡。

習近平 中共 越南

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