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長榮桂冠酒店爭議延燒 中國各大平台火速下架全球訂房

記者廖士鋒／即時報導
中國網紅14日晚間再度發布巴黎長榮桂冠酒店後續影片，持續引起爭議。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）
中國網紅14日晚間再度發布巴黎長榮桂冠酒店後續影片，持續引起爭議。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

兩岸在奧運期間衍生的爭議持續延燒，日前一個抖音的中國網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住長榮桂冠酒店，發現其獨獨拒掛五星旗，與酒店方理論，相關影片在中國受到巨大關注，各大平台也已經下架長榮桂冠酒店的訂房方式。

中國國台辦尚未就此回應，中國駐法大使館也還未發聲。台陸委會發言人梁文傑則指出，「用民族主義來干涉商業，然後用民族主義來賺流量，我們覺得這樣的行為並不會讓中國偉大，只會讓國際上越來越反感」。

事件源於中國網紅「張教官的有趣人生」到巴黎長榮桂冠入住時，發現奧運各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，與櫃台理論後憤而直接「不住了」，同時也找來酒店內中國背景的廚師指控五星旗「原本是有的」，但被酒店高層「蘇總」下令剪掉，對方更指酒店住客60%以上都是中國客，相關影片13日中午上架後，引來一眾中國網友宣告要抵制。

不過，相關爭議在13日還沒有中國媒體報導，「張教官的有趣人生」也自己在影片下方留言指出影片流量「被那個了」，暗指官方「控流」。

但是該網紅14日晚間發佈第二則到該酒店理論的影片，酒店管理階層表示，該萬國旗是在亞馬遜上買的，「買進來就是沒有中國國旗」，管理階層重申「酒店有權決定要如何布置酒店」，也強調中國客入住占比為4%-5%，同時表示萬國旗要下架了，但再度拒絕於下架前掛上中共的五星旗。

第二則影片發布後，此一事件不斷延燒，有中新社「國是直通車」等眾多官媒報導，不少媒體還指出，該酒店官網「選擇酒店」一欄「亞洲」區域下，把「中國」和「台灣」單獨列為一個區域。而官媒如新疆日報，更搬出中國「國旗法」，發文提到「在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱中華人民共和國國旗的，依法追究刑事責任」。

15日上午此事已經成為百度、微博等中國社交平台的熱搜事件之一，此事並已引發中國各大平台下架全球長榮桂冠酒店的訂房管道。

本報記者查詢，目前包含攜程、美團平台等已在網站下架長榮桂冠酒店。其中攜程網對於長榮桂冠的巴黎、曼谷、上海等地的酒店，輸入日期查詢後，全部都未顯示房間，僅剩下過往的點評；美團則查詢不到該酒店名稱的結果；去哪兒也已經下線該酒店。

長榮桂冠酒店今天在長榮桂冠酒店（上海）官網發出聲明，坦言「該飯店對於此事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生」。聲明更強調，「長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力於推動兩岸經貿合作」，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，「希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進，本酒店不希望此事影響兩岸人民的情感」。

長榮 五星旗 奧運

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