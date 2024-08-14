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巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友抵制遇冷

中央社北京14日電
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

中國網紅昨天控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，不少中國網友表態喊抵制，要求旅遊平台下架長榮桂冠酒店；中國媒體迄今則未報導此事。

中國網紅「張教官」13日在抖音發布一段短影音，控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他提供五星旗要求掛上卻遭拒；飯店的中國籍廚師則稱，原本有掛五星旗，但來自台灣的蘇姓總經理下令剪掉，他抗議也無效。

影片發布後，不少中國網友在社群媒體號召抵制長榮桂冠酒店，宣稱「不會入住長榮旗下任何酒店了」，還稱抵制是為了「拒絕台獨」。

網友群起要求中國各大旅遊平台全面下架長榮桂冠酒店。有小紅書網友質疑某旅遊平台「為什麼不下架長榮桂冠酒店？」，並稱「連中國國旗都不願意懸掛的酒店，你們非得賺它這個錢不可麼？」

在微博，許多中國網友持續發文試圖將「長榮桂冠酒店」頂上熱搜榜，但未獲明顯聲量，累計閱讀量僅過300萬。一些呼籲抵制的網友質疑陸媒都沒報導，官方刻意壓熱搜；而各大旅遊平台仍然可以搜索到長榮桂冠酒店。

長榮桂冠酒店昨天受訪表示，近日旅客對長榮桂冠酒店巴黎的奧運布置提意見，未能提供旅客最好體驗，深表遺憾；未來將持續精進，希望提供更優質服務，讓每名旅客都能享受更完美住宿體驗。

長榮 五星旗 奧運

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