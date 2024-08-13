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ChatGPT掀熱潮 中國近8萬家AI公司創立又消失

中央社台北13日電
ChatGPT掀起生成式人工智慧創業熱潮。(路透)
ChatGPT掀起生成式人工智慧創業熱潮。(路透)

OpenAI發表聊天機器人ChatGPT，掀起生成式人工智慧創業熱潮後，據中國媒體統計，在這600多天，中國已有近8萬家AI公司註冊成立後又吊銷或停業，投資熱度也大幅降溫，陷入淘汰戰。

鈦媒體今天引述中國國家企業信用訊息公示系統統計，自ChatGPT發表（2022年11月30日）到今年7月29日（最新）期間，中國新註冊成立後現在卻處於登出吊銷或停業異常狀態的人工智慧（AI）相關公司數量達7萬8612家，接近8萬家企業已經消失，占同期新註冊87.8萬家企業總量的8.9%。

據報導，過去3年，中國註銷吊銷AI相關企業超過20萬家，而10年內共計35.3萬家AI相關企業消失。截至8月7日，今年已新增註冊30.07萬家AI相關企業。

截至目前，中國現存180.43萬家AI相關企業。其中，官方統計AI產業體系相關企業超過4500家，而已經完成備案並上線、能為公眾提供服務的生成式AI服務大模型達180多個，註冊用戶數已突破5.64億。

報導指出，一方面受到AI創業熱潮影響，中國新增數十萬家AI相關公司；但另一面，受到瘋狂燒錢但不賺錢困境，以及創投業下滑致融資遇冷等多個因素影響，最終導致近8萬家AI企業相繼淘汰出局。

財務數據研究公司Pitchbook資料顯示，今年第1季，美國AI初創公司獲得融資驟降至1.23億美元，年減70%，幾乎回到2022年ChatGPT問世前的水準。同時，這些公司第1季的融資交易數也比去年第4季減少7.8%，比去年同期下降31.2%。

相形之下，中國AI業融資熱「降溫」尤為明顯。

報導引述AI分析研究機構CB Insights的報告指出，2023年，中國AI領域投融資數量約為232筆，年減38%；融資總額約為20億美元，大降70%。

報導提到，當前，生成式AI領域算力成本高昂、研發投入極高、盈利能力較難，都成為AI企業正在面臨的重要挑戰。

搜狗創始人王小川此前表示，中國國內AI大模型市場未來會處於淘汰賽，第一梯隊最後可能不超過5家。

百度董事長李彥宏也表示，很多大模型都是在「重複造輪子」，「百模大戰」是在浪費社會資源，而且中國國內200多個模型沒什麼使用量，沒有一家公司能把大模型時代下所有機會全都占住。

「捲」是正常的，任何新東西、大機會來的時候，大家肯定會一擁而上，然後有一個大浪淘沙的過程，這個非常正常的。李彥宏說。

AI 融資 ChatGPT

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