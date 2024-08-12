我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬人收聽馬斯克專訪 川普說要重返槍擊地

伊以大戰迫在眉睫 以軍高度戒備、布林肯將赴中東

星學者看中國：至少還會繁榮100年、未來美中關係會更糟

中國新聞組╱北京13日電
新加坡資深外交官馬凱碩預期，美國總統大選無論誰當選，美中關係都一定會變得更糟。(美聯社)
新加坡資深外交官馬凱碩預期，美國總統大選無論誰當選，美中關係都一定會變得更糟。(美聯社)

新加坡資深外交官馬凱碩近日接受新加坡聯合早報專訪時指出，美國總統大選無論誰當選，中美關係都一定會變得更糟。此外，他還認為「美國低估了中國人民和中國政府找到務實解決方案的能力」，並預言中國文明還會至少繁榮100年。

馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表和聯合國安理會主席，同時也是新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長。

中國網路媒體觀察者網表示，馬凱碩將自己形容為一名「中國樂觀主義者」，對中國的長期前景保持樂觀。

他解釋，這種樂觀是因為他對於中國歷史和中國文明周期循環的了解。在經歷過衰退後，中國文明一定會強勢觸底反彈。正因如此，他認為中國文明還會至少繁榮100年，其發展動力還會持續很長時間。

馬凱碩說，中國文明有其周期循環，當中國文明衰退時，可能會衰退得非常厲害，但在觸底後，中國文明會像過去一樣反彈。

「所以合理預期，中國文明還會至少繁榮100年。」他指出，中國自改革開放以來，只過了大約45年，所以中國文明的發展動力還會持續很長一段時間。

馬凱碩在專訪中還提到，當出現重大地緣政治競爭時，一方自然會妖魔化另一方，雙方都會把自身利益放在首位，這時小國的利益就會被犧牲，就像新加坡。

他認為，對於新加坡而言，必須要做的是確保不捲入其中，不偏袒任何一方，同時做一些事情來減少競爭，以避免衝突。

在他看來，當前中國的主要挑戰是，要在地緣政治上同美國打交道，而「美國低估了中國人民和當局找到務實解決方案的能力。」

展望今年底的美國總統大選，馬凱碩預期，無論誰當選，中美關係一定會變得更糟，因為在華盛頓有一種強烈的政治共識，認為美國有十年時間來阻止中國成為世界第一，並認為這符合美國利益。

「我可以保證，無論誰贏得美國總統大選，都會對中國施加更大壓力，所以我們要做好心理準備，來迎接中美關係的艱難道路。」

新加坡 美國總統大選 聯合國

上一則

穩字訣失靈？外資出走中國、外國人也不想赴中工作

下一則

王毅：中國必將跨越「修昔底德陷阱」、「中等收入陷阱」

延伸閱讀

中東戰火一觸即發 油價大漲逾3%、金價逼近歷史新高

中東戰火一觸即發 油價大漲逾3%、金價逼近歷史新高
2050年全球多地熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜 還有美國這城市

2050年全球多地熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜 還有美國這城市
馬凱碩：無論誰當選美國總統 中美關係都會變得更糟

馬凱碩：無論誰當選美國總統 中美關係都會變得更糟
全球原油過剩的前兆？多家美國煉油業者減緩運作

全球原油過剩的前兆？多家美國煉油業者減緩運作

熱門新聞

網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」