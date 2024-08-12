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A股交易量跌破5000億人民幣 創近4年新低

記者黃雅慧／即時報導
A股交易量正在持續收縮，截至12日收盤，日內成交量為人民幣4,959億元，跌破人民幣5,000億，創2020年5月25日以來，近四年新低。(中新社)
A股交易量正在持續收縮，截至12日收盤，日內成交量為人民幣4,959億元，跌破人民幣5,000億，創2020年5月25日以來，近四年新低。(中新社)

A股交易量正在持續收縮，截至12日收盤，日內成交量為人民幣4,959億元，跌破人民幣5,000億（約690億美元），創2020年5月25日以來，近四年新低。儘管機構看好中國資產，但A股要上行的動能仍疲弱。外界期待A股會否實現地量交易後的大漲。

大河財立方報導，上一次A股日成交額低於人民幣5,000億元，落在2020年5月25日當時成交額人民幣4,825.05億元。而在隨後的181個交易日內（2020年5月25日至2021年2月19日），A股大盤累計上漲31.36%。

巨豐投顧研報認為，「地量見低價」是指股票的成交量非常低迷，同時股票的價格也相對較低。這種現象通常被視為股票價格即將見底的信號。這種情況下，市場情緒相對低迷，交投意願不強，但悲觀情緒已經充分釋放，往往預示著市場階段底部即將形成。

A股三大指數震蕩調整，截至12日收盤，滬指跌0.14%，報2858.2點，深成指跌0.24%，報8373.47點，創業板指跌0.2%，報1592.39點。兩市超3600檔個股下跌。

目前A股全市場共有5,300多家上市公司，相當於平均每檔股票連人民幣1億元成交額都達不到。

浙商證券表示，A股已經進入中線底部的築底期，但是底部的形成並不會一蹴而就，而有可能持續一段時間。

此前，大陸眾多機構紛唱多A股。中國基金報報導，美聯準會降息窗口臨近，美國大選也蘊含不確定性，多家私募表示，會根據情況調整配置，積極看多、做多中國資產。眾多機構也認為，在全球波動中，低估值的中國市場受到關注。

全球資產管理機構駿利亨德森（Janus Henderson）大中華股票主管繆子美指出，市場已經調整了將近三年半，估值處於歷史低位。眼下，只需要一個催化劑，市場就能強勁反彈。

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