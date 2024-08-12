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中國官場頻現「塌方式腐敗」廣東惠州10常委7落馬

記者賴錦宏／即時報導
廣東惠州前市委書記陳奕威涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。（取材自上游新聞）
廣東惠州前市委書記陳奕威涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。（取材自上游新聞）

中共持續反腐，卻仍不斷有大批官員落馬的消息傳出，部分地方甚至出現「塌方式腐敗」。20屆三中全會後，中共廣東省紀委監委於7月20日公告：廣東省人力資源和社會保障廳原黨組副書記、廳長陳奕威涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

陳奕威曾任中共廣東惠州市委書記，新京報指出，此前，當過惠州市長的麥教猛、李汝求也被查。其中，麥教猛於2013年至2018年任惠州市市長，與陳奕威搭班子。

港媒表示，網友發現，以陳奕威為首的原惠州市委領導班子，十名市委常委至少已有七人落馬，「腐敗率」高達七成。此外，貴州省會貴陽市長馬寧宇近日被調查，貴陽則已有連續四任市長落馬。

惠州「坍方式腐敗」也引發網友熱議。有網友說：「同屆市委常委十個人進去了七個，三任市長前腐後繼，還不算拔出蘿蔔帶出來的泥，這個地方的腐敗實在是怵目驚心。」

出現「坍方式腐敗」的還有貴州省會貴陽市的領導班子。本月6日，官方公布貴陽市委副書記、市長馬寧宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查。作為貴州省會，貴陽已有連續四任市長落馬，前三人分別為李再勇、劉文新、陳晏。微博上網友紛紛感慨中國官場當真是「前腐後繼」。

中共 微博

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