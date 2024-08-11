中國江蘇常州遭雷擊 1涼亭坍塌 6死10傷

江蘇常州周日晚間傳出一涼亭遭雷擊坍塌，造成6人不幸死並有10人受傷；示意圖。（圖／123RF）

中國再傳因惡劣天候導致的傷亡事件。據央視新聞報導，江蘇常州經開區發布情況通報，8月11日20時36分，江蘇常州芳茂山公園涼亭遭雷擊坍塌，致6人遇難10人受傷。

報導稱，截至11日23時，搜救工作結束，16名傷者全部送醫救治，其中6人重傷。截至8月12日2時許，6名重傷者經全力搶救無效死亡，其餘10人傷情穩定，已安排專人做好家屬、傷者安撫工作。目前，調查和善後處理正在積極展開中。下一步，將對相關公共設施進行全面排查，確保安全。

世界各地因雷擊導致的傷亡時有所聞。今年7月6日，印度 比哈爾邦遭遇大雨和雷電天氣，24小時內共有19人因雷擊死亡，7人受傷。

根據中國應急管理部消息，今年入夏以來，中國多地相繼發生的雷擊事故，造成人員傷亡。包括：5月18日，在北京市懷柔區雁棲鎮西柵子村，3名大學生夜爬未開放的箭扣野長城後露營夜宿。19日清晨，3人被雷電擊中，2人被擊中後受輕微挫傷，另外一人被擊中後暈倒，傷勢較重。

5月25日16時左右，安徽省黃山市黃山風景區飛來石區域發生雷擊致碎石飛濺事件，導致13名遊客受傷。

6月13日晚，遼寧省錦州市錦州北站火車站廣場有人遭到雷擊。通過監視器影片可以看到，兩位行人手持雨傘、攜帶行李在廣場上行走時，突然遭遇雷擊。一道強光之後，雷電擊中雨傘，兩人瞬間倒地。

6月29日，河北蔚縣麻田嶺發生雷擊事件，造成一名53歲的遊客不幸身亡，另一名傷者沒有生命危險。