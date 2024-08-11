鍾睒睒：首富在中國有負面性 讓我失去自由

的前中國首富、農夫山泉董事長鍾睒睒。 (中新社資料照)

先前陷入網路輿論風暴的前中國首富、農夫山泉 董事長兼總經理鍾睒睒 10日接受央視專訪時直言，成為首富對他的人生沒有改變，但「首富說句老實話，在我們這個國家是有負面性的」，且讓他失去了自由。

央視財經頻道「對話」節目10日播出鍾睒睒的專訪，時間長達約1小時。而主持人在節目開場即表示，鍾睒睒截至今年3月下旬的身價達人民幣4500億元（約621億美元），「又一次成為了中國首富」。

綜合央視及每日經濟新聞報導，鍾睒睒面對「首富」這個頭銜時表示，他過的日子沒有變化，並沒有覺得「首富」讓他的人生有什麼改變。

但鍾睒睒話鋒一轉直指，財富是消費者或市場對企業家的一種褒獎。但是「首富說句老實話，在我們這個國家是有負面性的」。中國從農業文明一步跨到了工業文明，但這一過程中，對財富的認知以及財富具有的含義、責任及價值等，都沒有充分的詮釋。

當主持人問道，對於中國社會這樣看待「首富」的負面眼光是否覺得委屈，鍾睒睒回答，「我覺得不委屈，它一切都是存在」。由此產生的網路風暴，讓他重新思考「首富的責任在哪裡」？因為中國社會對「首富」的要求不一樣了。

鍾睒睒表示，他是「時代的幸運者」。然而，成為「首富」的壓力是無形的，任何時候的一舉一動都是攤在聚光燈下的，這讓他失去了自由。而「自由是非常重要的」，尤其像他這樣希望有私人空間的人。

鍾睒睒並意有所指地強調，他對自己的「結局」非常有信心。一是「白手起家，乾乾淨淨」，賺的每一塊錢都是乾淨的；二是他照章納稅；三是他對上下游供應商提供的獲利「可以去查查」；四是對員工的福利 和待遇雖有更好的空間，但以目前的水準來看，他是滿意的。

他並針對先前中國網路輿論對他的強烈攻擊指出，「讓它去攻擊吧，就是這樣」，估計這次給他在網路上的汙名化洗不乾淨，「隨它去吧」。但「最後天一定要是亮的，但就是亮得晚了一點，只要我能堅持到天亮，因為很多人堅持不到天亮，他跳樓了，但是我行」。

鍾睒睒陷入輿論風暴，起源於另一家中國飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後2月25日逝世。當時，部分中國網友對鍾睒睒未出席宗慶後的告別式表示質疑，並指控宗慶後早年曾在事業上提攜鍾睒睒，但鍾睒睒創立農夫山泉後卻與宗慶後成為競爭對手，甚至提告，有「忘恩負義」之嫌。

此後，先是有中國網友指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，接著又指農夫山泉出品的「東方樹葉原味茶」包裝圖案是日本神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，引發強大抵制潮，導致農夫山泉一度在中國銷售量暴跌，更連帶波及其港股股價。