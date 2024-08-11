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廣東中山七夕傳感情糾紛釀​3死1傷 官方：嫌犯已遭刑拘

記者謝守真／即時報導
瀟湘晨報提到，8月10日早，廣東中山發生一起因情感糾葛的多人命案。相關聊天紀錄顯示，一個為女性頭像的人將兩張照片發送給他人，其中一張顯示一男子倒在血泊中，旁邊還有一名女子倒地。圖／取自瀟湘晨報
瀟湘晨報提到，8月10日早，廣東中山發生一起因情感糾葛的多人命案。相關聊天紀錄顯示，一個為女性頭像的人將兩張照片發送給他人，其中一張顯示一男子倒在血泊中，旁邊還有一名女子倒地。圖／取自瀟湘晨報

中國廣東七夕情人節不平靜，傳出情殺案。廣東中山市公安局橫欄分局表示，橫欄鎮10日發生一起3死1傷的命案，該涉案嫌疑人已被當地警方依法刑事拘留。有中媒引述消息指出，上述事件疑兇作案後將殺害前妻一家的現場照片發給他人。

據「平安橫欄」微信公眾號消息，廣東中山市公安局橫欄分局11日發布情形通報指出，10日9時許，中山市橫欄鎮發生一起因感情糾紛引發的刑事案件，接報後，警方迅速到場處置，協助將傷者送醫救治。案件共造成3人死亡、1人受傷（無生命危險）。目前，犯罪嫌疑人盧姓男子（43歲）已被當地警方依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

另，瀟湘晨報提到，8月10日早，廣東省中山市橫欄鎮發生一起因情感糾葛的多人命案。相關聊天紀錄顯示，一個為女性頭像的人將兩張照片發送給他人，其中一張顯示一男子倒在血泊中，旁邊還有一名女子倒地。而另一張照片，兩個小孩身上同樣可見血跡並倒在床上。

報導指出，在上述消息發送出去之後，該女性頭像帳號接著發送出文字訊息「他死了」，而語音訊息則傳來男聲說道，「一個出軌的人，我現在去派出所吧」。

報導還引述四沙派出所工作人員稱，該案件屬實，警方已介入，男子犯案後將現場照片發給他人。「昨天（10日）早上發生的，這個男的當時作案完後發出去了照片，多人死亡。具體案情不便透露。」中山公安局工作人員則說，具體情況以警方對外的通報為準。

廣東中山市10日發生一起情殺刑事案件，導致3死1傷慘劇，目前嫌犯男子已被刑拘。圖...
廣東中山市10日發生一起情殺刑事案件，導致3死1傷慘劇，目前嫌犯男子已被刑拘。圖／取自瀟湘晨報

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