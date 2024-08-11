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農夫山泉或將傳給美國籍二代？ 鍾睒睒回應了

記者謝守真／即時報導
鍾睒睒稱，自己是上了時代一條船的幸運者，但坦言成為首富讓其失去自由，不過，對自己的結局非常有信心，「我白手起家，每一分錢都乾乾淨淨，對上下游、員工的待遇在目前水平來說是很滿意」。圖／取自央視新聞
鍾睒睒稱，自己是上了時代一條船的幸運者，但坦言成為首富讓其失去自由，不過，對自己的結局非常有信心，「我白手起家，每一分錢都乾乾淨淨，對上下游、員工的待遇在目前水平來說是很滿意」。圖／取自央視新聞

中國知名瓶裝飲料公司「農夫山泉」創辦人鍾睒睒今年來經歷多項爭議風波，終於在近日將首付寶座讓位給拼多多創辦人黃崢。而對於外界眾多質疑，鍾睒睒透過中國央視財經頻道「對話」節目中稱，自己是上了時代一條船的幸運者，但也坦言成為首富讓其「失去了自由」，同時，他也就關於「農夫山泉可能會傳給美國籍二代」、「首富只捐2萬4,000瓶」等傳言回覆。

中國央視財經指出，自3月底以來，農夫山泉持續在網路平台上遭到網路暴力，網路平台催生流量的「惡」，造謠和惡意解讀鐘睒睒和農夫山泉成為了巨大的流量錨點。

對此，鍾睒睒在節目上把流量歸入了水的邏輯表示，流量如水，需如治水般引導。他並引用都江堰李冰父子治水典故，「如果流量讓有些帶有私人目的，或者為獲取金錢，用科技手段利用人性的弱點，故意做流量勢能，進行大規模的無序的網路的，那種水龍一樣的，到了一定程度就是有它的破壞性」，而水軍和平台演算法呈現強大的破壞力。

面對網路暴力，鐘睒睒直言，「網路上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，就是這樣，我估計現在這次在網路上的污名化攻擊洗不乾淨，隨它去吧。」希望自己是個理想主義者，「我有自己心裡的理想，因為最後天一定要是亮的，但就是亮得晚了一點，只要我能堅持到天亮，因為很多人堅持不到天亮，他跳樓了，但是我行。」

鐘睒睒續指，像他這種人是幸運者，「非常幸運的幸運者，就發現了那個機會，上了那個時代的那艘船」，因為首富的壓力是無形當中的，一舉一動也變成任何時候都是聚光燈下的狀態。他表示，成為首富「讓我失去自由，因為自由是非常重要的，尤其像我這樣的人，希望有私人空間」。

不過，鐘睒睒強調，對自己的結局非常有信心，並表明「我白手起家，每一分錢都乾乾淨淨，對上下游、員工的待遇在目前水平來說是很滿意」。

針對「農夫山泉可能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業」，鍾睒睒指出，公司股權結構簡單，不是開曼群島公司，最重要的所有權問題一定考慮得非常清‍楚，「農夫山泉永遠屬於中國」。

另，鐘睒睒在談到去年底甘肅地震中，「首富只捐2萬4000瓶」的消息稱，農夫山泉將災害捐贈的權力下放到了辦事處和經銷商，常備1000箱水以便及時捐贈救災，而1000箱正好是2萬4000瓶水，結果被誤讀為首富摳門小氣，「我認為是大家不了解我們的制度」

雷達財經指出，事實上，今年3月21日，農夫山泉母公司養生堂集團在內網發布一份關於公益捐贈的澄清和說明公告，截至2023年12月31日，養生堂集團社會捐贈總額已超過人民幣9億元(約1.2億美元)。

至於重新推出純淨水，鐘睒睒解釋指先前不選擇做純淨水，是因為當時天然水做的純淨水和自來水做的純淨水是不一樣，都能喝得出來；而水當中的礦物質是需要長期攝取，年紀大的人要盡量少喝沒有礦物質的水。「如果沒有今年這次網路爭議，我永遠都可能不會生產純淨水。」重新推出純淨水，是還給消費者選擇權。

針對今年以來各種外界質疑，農夫山泉創辦人鍾睒睒在接受大陸央視財經頻道「對話」節目...
針對今年以來各種外界質疑，農夫山泉創辦人鍾睒睒在接受大陸央視財經頻道「對話」節目專訪時作出回應。圖／取自央視新聞

農夫山泉 鍾睒睒 甘肅

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