日本知中學者：喜歡中國不變 但友人被捕不敢再去
日本知名現代中國研究學者阿古智子日前接受美國之音中文網談時表示，她很喜歡中國的態度沒有改變，但如今卻「真的很恨中國政府」。理由是，她在中國和香港的學者、律師及民代友人被軟禁甚至被捕，讓她自2019年後便不敢再前往中國。
美國之音（VOA）中文網「縱深視角」節目10日晚間播出對阿古智子的視訊訪談，提到上述看法。
報導提到，2002年任職日本駐中國大使館、負責扶貧工作的阿古智子，即與同為「中國通」的日籍夫婿城山英在陝北窯洞前舉行婚禮，成為首對在當地完婚的日本夫婦，在中國曾受到矚目。同一時期，她在陝北設法幫助農民提高蘋果產量，並從日本請專家協助種植有機蘋果。因此，阿古智子將中國視為第二故鄉。
此後，阿古智子與夫婿在中國期間曾3度遇上中國警察。第1次是與中國記者在內蒙古了解扶貧出現的貪腐現象時；第2次是在貴州了解水庫移民上訪問題時；第3次是協助律師浦志強與日本律師交流時，且還被中國警察請去「喝茶」。
報導提到，上述這些經歷，並沒有使她對中國政府的負面看法產生太大影響。而她最後一次前往中國是2019年，原計劃到河南拜訪律師江天勇，但因為國安人員跟蹤而放棄。
報導指出，一直到最近，阿古智子在香港和中國的朋友陸續被軟禁甚至被捕才有所轉變。2023年，她在接受媒體訪問時，曾直言「我真的很恨中國政府！」，並指「本來想去中國做研究，但目前再也不敢踏進中國」。
阿古智子在訪談時強調，「我很喜歡中國的，這個態度是沒有改變」，但她「恨中國政府的原因，是他們抓我的朋友」。因為研究現代中國，加上夫婿又是日本派駐中國的記者和「中國通」，兩人在中國認識不少律師、記者和學者，也認識很多包括前立法會議員在內的香港朋友。
她指出，這些朋友如今有的被軟禁，有的甚至被監禁，這是中國體制有問題，中國政府缺乏法治和壓縮言論空間。同時，她也不同意中國當局以國家安全為由，要求簽證申請人提供大量個人資訊，並擔心自己在中國可能會被逮捕。
阿古智子表示，蘇州日本僑民遇襲及福島核處理水排放等2起事件，都跟中國政府控制言論有關，中國最近積極推動的愛國教育進一步導致仇日現象，使中國民眾將日本、美國視為敵國。同時，如今中日民間交流日益減少，中國人要了解日本必須依賴官方資訊，導致厭惡感上升。
另一方面，阿古智子針對日本民眾對中國觀感欠佳的現況表示，有個日本朋友的孩子告訴她，「中國是很可怕的國家，絕對不想去中國」。這是因為中國接連傳出諸如日本人被抓、蘇州事件等，負面訊息居多，加上日本的商業電視台也比較強調中國負面訊息所致。
阿古智子說，「現在日本是左右都是反中」。日本的政治人物和媒體都需要選民和觀眾，如果民眾對中國有負面印象，政治人物就很難說出中國的好的一面了。
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