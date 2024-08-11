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搶七夕商機 俄國官方在中國推「俄羅斯製造」活動

記者謝守真／即時報導
俄羅斯出口中心近日指出，為慶祝8月10日的中國傳統節日「七夕」情人節，該中心在中國發起了支持「俄羅斯製造」品牌的國產商品活動。(取材自微博)
俄羅斯出口中心近日指出，為慶祝8月10日的中國傳統節日「七夕」情人節，該中心在中國發起了支持「俄羅斯製造」品牌的國產商品活動。(取材自微博)

俄烏戰火至今已超過兩年，俄羅斯遭到多國制裁進而轉為與中國交好。由於8月10日適逢「七夕」情人節，俄羅斯出口中心近日指出，為慶祝8月10日的中國傳統節日「七夕」情人節，該中心在中國發起了支持「俄羅斯製造」品牌的國產商品活動。

據俄羅斯衛星通訊社11日消息，俄羅斯出口中心在一份聲明中稱，「作為活動的一部分，在中國社交網絡上擁有700萬受眾的熱門博主會在活動現場進行直播帶貨，以『俄羅斯製造』為宣傳標語談論俄羅斯產品——用愛製造。」這次活動的靈感來自於一名俄羅斯女孩和一名中國留學生的愛情故事，他們是在7月19日在莫斯科舉行的中俄籃球友誼賽上相識的。

俄羅斯出口中心總經理尼基申娜稱，「情人節是送禮物的節日，是與愛人親近的節日，也是愉快相識的節日。這一切都離不開『俄羅斯製造』。」

她表示，在8月8日至10日的三天時間裡，俄羅斯出口中心（REC）將為俄羅斯企業舉辦各種活動，旨在促進這些企業在中國市場的發展：研討會、B2B會議、上海和哈爾濱品鑒會，以及在抖音平台上與博主進行現場直播。所有這些活動都是俄羅斯製造推廣計劃的一部分。

而莫斯科市副市長謝爾古尼娜則說，「莫斯科積極發展與中國的貿易關係，並通過各種支持措施將首都企業推向天朝市場。情人節活動是加強莫斯科企業在中國市場地位的又一舉措。」

俄羅斯出口中心透露，此次活動將以「俄羅斯製造」為名在上海、哈爾濱等城市進行。據悉，有來自俄羅斯25個地區的45家製造商參與此次活動，其中包括來自莫斯科的9家公司。參與者既有俄國聯邦的知名品牌，也有地區的小型企業。

此前，日經中文網曾報導指出，中國海關總署7月公布的貿易統計（以美元計算）顯示，2024年上半年（1至6月）對俄羅斯出口年比減少0.8%，降至516億美元，按半年計算為4年來首次負增長。

報導提到，儘管俄羅斯對中國來說是「友好國家」，但有分析認為由於擔心美國對幫助俄羅斯逃避制裁的第三國金融機構實施二次制裁，交易量有所縮小，一些中國金融機構已經停止與俄羅斯的結算。同時，在中國開展出口業務的外資企業也有可能按照處於對俄制裁參與國的總部的意願而抑制出口。

俄羅斯 中國留學生 抖音

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