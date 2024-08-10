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巴黎奧運中國隊拿下隊史第300金 官媒：走了40年

記者陳言喬／即時報導
8月10日，巴黎奧運乒乓球女子團體決賽，中國隊戰勝日本隊奪得金牌。也成為中國歷來參加奧運奪得的第300枚金牌。圖為頒獎典禮。（中通社）
8月10日，巴黎奧運乒乓球女子團體決賽，中國隊戰勝日本隊奪得金牌。也成為中國歷來參加奧運奪得的第300枚金牌。圖為頒獎典禮。（中通社）

巴黎奧運中國代表團10日晚拿下奧運參賽史第3百枚金牌。新華社稱，300金的背後，是這40年來堅定邁向體育強國的中國。

新華社發表「300金長卷，鋪就體育強國路」文章指，1984年，許海峰洛杉磯奧運百步穿楊（50米手槍慢射），中國實現奧運金牌「零」的突破。

2004年，張怡寧雅典奧運乒乓球女單拿下第100金。2012年，陳若琳倫敦奧運十米跳台第200金。2024年，乒乓球女子團隊摘得第300金。

文章說，在1984年洛杉磯奧運會前的88年夏奧會歷史中產生了2500多枚金牌，無一屬於中國人。那年，許海峰為中國完成突破後，時任國際奧委會主席的薩馬蘭奇在頒獎時對他說：「今天是中國體育史上偉大的一天，我為能親自把這塊金牌授給中國運動員而感到榮幸！」

40年後，中國奧運代表團拿到第300金，這背後是競技賽場上不懈的堅持，不斷追求卓越的中國。新一代運動員更自信、更開朗，也更樂觀、更輕盈。

文章稱，在今年的巴黎奧運會上，中國隊接連實現了在網球、游泳、花樣游泳（水上芭蕾）、藝術體操、拳擊、自行車等項目上的歷史突破。在這40年間，奧運舞台上的中國體育從偶露崢嶸到全面開花，已成為世界競技體育舞台上不可忽視的重要力量。

文章指，2014年，中國首次將全民健身上升為國家戰略，中國人的健身熱情空前高漲。除在奧運賽場摘金奪銀外，中國健兒在職業體育賽場、非奧項目上也屢創佳績。近十年，中國體育產業迎來年均超10%的高速增長，凸顯出巨大的產業潛力。在全社會的不斷努力下，中國的群眾體育、競技體育、體育產業正「三翼齊飛」，體育夢匯入中國夢的時代洪流。

文章說，中國與奧林匹克，正成為越來越親密的朋友。奧運贊助商的名單裡，出現了越來越多的中國企業；越來越多的隊伍穿著「中國製造」的裝備亮相在奧運賽場；越來越多的奧運器材開始遵循「中國標準」。

40年間，奧運見證了中國的發展，中國也成為推動奧林匹克運動發展的重要力量。從2008年北京奧運會到2022年北京冬奧會，中國從奧林匹克運動的「學習者」變為「引領者」，成為國際奧委會主席巴赫屢次讚揚的「奧運新標桿」。

巴黎奧運 洛杉磯 北京冬奧

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