中國反興奮劑中心反擊 玉淵譚天：總會有算總帳的一天

央視資深政經記者玉淵譚天10日發文指出，針對中國反興奮劑中心8日發布聲明，要求對美國反興奮劑機構掩蓋興奮劑違規案件開展獨立調查，他也向國際檢測 機構（ITA）詢問並收到獨家回應，對方表示媒體對中國游泳隊的報導，的確導致中國游泳隊奧運 前的額外檢測。

中國反興奮劑中心發布的最新聲明提到，世界反興奮劑機構指出，2011年以來，美國反興奮劑機構至少在三起案件中，對使用類固醇和促紅素（紅血球生成素，EPO）的運動員免予指控和處罰。促紅素在上個世紀就被國際奧委會列為興奮劑，在世界反興奮劑機構2004年發布的禁用清單中，促紅素也一直位列其中。

玉淵譚天整理過去二十多年資料，指出興奮劑在美國存在完整產業鏈。因美國大多數職業聯盟或美國大學生體育協會，均未簽署《世界反興奮劑條例》，不受其管控，便有包庇興奮劑的基礎。

在美國運動員青少年時期，教練、經紀人到體育機構，不斷灌輸運動員使用興奮劑。以青少年游泳隊來說，教練會以治療肩傷等藉口為由，私下給運動員服用止痛藥和其他處方藥。其後又有運動員經紀人創造鼓勵用藥的風氣。有美國大學橄欖球隊的經紀人就曾表示，只要能贏比賽，球隊並不關心運動員是否服用了藥物。

他指出，小到教練和經紀人的灌輸，大到職業聯盟的影響，面對興奮劑，一些美國運動員難以自我控制。但被興奮劑「餵大」，這還只是第一步。很多美國運動員進入國際競技場後，他們往往已經興奮劑「成癮」。曾獲得7次環法自行車賽冠軍的美國傳奇「車王」——阿姆斯壯，他對促紅素的依賴就是一個例子。有人將阿姆斯壯服藥稱為「體育史上最複雜、最專業、最成功的興奮劑計劃」，但實際上，用阿姆斯壯自己的話說，服用興奮劑就像給輪胎打氣或喝水一樣。

玉淵譚天稱，美國政府在賽場上發動國家力量幫助運動員「免檢」，以奧運來說。最初，承擔奧運會反興奮劑檢測的是各國的國家奧委會。美國奧委會藥物控制項目的前主任埃克薩姆曾披露美國奧委會庇護興奮劑的行為，他表示在任最後三年，有100多名美國運動員藥檢呈陽性，其中18人在奧運會選拔賽中藥檢呈陽性，但仍參加奧運。在爆料這之後沒多久，他就丟掉了在美國奧委會的工作。

此外是以生病為由申請用藥豁免，根據英國廣播公司報導，濫用「治療用藥豁免」在體壇十分常見，對於一些項目，在申請豁免的運動員中，甚至約有90%都是為了提高比賽成績。根據俄羅斯通訊社披露的一份文件，美國運動員申請「用藥豁免權」的人數是其他國家的10多倍。

隨著國際反興奮劑行動的發展，各國在奧委會之外成立獨立的反興奮劑機構。美國政府又通過立法，賦予美國本國的反興奮劑機構「長臂管轄權」，對其他國家運動員展開調查和騷擾。其中的典型，就是2019年美國通過的《羅琴科夫反興奮劑法》（Rodchenkov Anti-Doping Act）。根據這部法案，美國政府通過司法部和聯邦調查局（FBI），調查所謂「中國運動員藥檢呈陽性」事件。

而圍繞反興奮劑機構，美國政府為運動員用藥提供保護，涉及到的是美國藥 企。負責研發興奮劑的美國藥企，是美國遊說行為最泛濫的行業之一。美國90%左右眾議員、90%以上的參議員，都曾接受過美國藥企的競選捐款。而美國政府、藥企，拉上運動員，讓這個產業鏈形成完整的閉環。

玉淵潭天最後表示，在產業鏈上，部分美國運動員、政府、監管機構與醫藥公司通過深度的利益綁定，促使美國體育界用藥風氣愈演愈烈。而這樣的行為，總會等到算總帳的一天，這次世界反興奮劑機構披露美國掩蓋類固醇和促紅素的使用情況，就是一個起點。