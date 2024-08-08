我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

萊爾斯200米僅獲銅 挑戰雙冠失敗 坐輪椅離開

最新研究：喝塑膠瓶裝水 恐讓血壓升高

中芯國際Q2淨利年減59% 預計Q3毛利率將大幅提升

記者林宸誼／即時報導
中芯國際第2季淨利潤年減59%，預計第3季毛利率大升。路透
中芯國際第2季淨利潤年減59%，預計第3季毛利率大升。路透

中國晶圓代工龍頭中芯國際8日公布今年第2季財報，營收19.01億美元，年增22%；淨利潤1.65億美元，年減59%，仍超預期；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4百分點。

中芯國際給予第3季指引，預期收入與上季相比增長13%至15%，毛利率將介乎18%至20%，較第2季大幅提升。

中芯國際管理層指出，第2季營收和毛利率皆好於指引，季內出貨211萬 8吋晶圓約當量，與上季相比多18%，平均銷售單價因產品組合變動與上季相比跌8%。

中芯國際管理層表示，公司將持續深耕晶圓製造，站在未來的角度安排今天的布局，擁抱直面而來的機遇與挑戰。

從業務來看，中芯國際第2季收入占比，分別為智慧手機 32%、電腦與平板 13.3%、消費電子 35.6%、互聯與可穿戴 11%、工業與汽車 8.1%。

從地區來看，中芯國際第2季來自中國區的營收占比為 80.3%、美國區的占比為 16%、歐亞區占比為 3.7%。

從晶圓尺寸來看，中芯國際第2季12 吋晶圓營收占比為 73.6%，8 吋晶圓營收占比為 26.4%。

從產能方面來看，中芯國際月產能由 2024 年第1季的 81.45 萬片 8 吋約當量晶圓，增加至 2024 年第2季的 83.7 萬 8 吋約當量晶圓。

產能利用率方面，中芯國際第2季為85.2%，較前一季80.8%回升。資本開支方面，中芯國際由第1季22.3億美元，攀升到第2季22.5億美元。

利率 利潤

上一則

「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由

下一則

歹徒盜屍拆骨僅判3年 中國律師：如何能剷除黑色產業鏈？

延伸閱讀

英特爾股價僅四天慘崩35% 股東怒開告隱瞞晶圓代工問題

英特爾股價僅四天慘崩35% 股東怒開告隱瞞晶圓代工問題
商務部補助環球晶4億美元 強化半導體供應鏈

商務部補助環球晶4億美元 強化半導體供應鏈
台積7/17法說 大摩推演三情境 估股價再漲3％

台積7/17法說 大摩推演三情境 估股價再漲3％
韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查

「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練
神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡