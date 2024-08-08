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「時代革命」後仍留香港拍電影 周冠威：為了自由

中央社台北8日電
香港導演周冠威（圖）8日在飛地書店舉行分享會表示，他拍攝反送中紀錄片「時代革命」後，仍留在香港拍電影，即使明顯遇到封殺，但內心才會感到平安與自由。中央社
香港導演周冠威（圖）8日在飛地書店舉行分享會表示，他拍攝反送中紀錄片「時代革命」後，仍留在香港拍電影，即使明顯遇到封殺，但內心才會感到平安與自由。中央社

反送中紀錄片「時代革命」的香港導演周冠威，至今仍留在香港拍電影。即使他在香港明顯遇到封殺，缺乏投資者與演員，新電影也可能無法上映，但他強調，留在香港拍電影，內心才會感到平安與自由。

周冠威8日晚間在飛地書店舉行「是的，我還在香港拍電影」分享會，與媒體人張潔平對談。

「為什麼還留在香港」是周冠威經常被問到的問題，他說，「因為我要自由」，這句話看似矛盾。

當前在國安法的壓力下，香港社會被恐懼、孤獨、不信任彼此的氛圍籠罩，但周冠威說，如果離開香港，心裡就不自由了，「我一定要直接面對這份恐懼，我才可以突破，我的心裡才會平安」。

周冠威指出，「我還在香港拍電影」這句話是要被成就出來的，他希望證明在香港還是可以拍電影的。即使在「時代革命」之後，有80%投資者立刻退出新電影「一人婚禮」的投資，他仍找了很多朋友集資，硬拍出來。最後，「一人婚禮」在2023年初成功在香港上映。

周冠威提到，時代革命後，有人跟他說可以將自己定位為被政治打壓的導演，持續發展這塊市場，但他卻選擇回到香港，拍攝市場定位完全不一樣的喜劇片「一人婚禮」。也有喜歡「幻愛」和「時代革命」的影迷對他拍「一人婚禮」感到悲哀，但不被支持者過度關注而影響創作，也是周冠威所追求的自由，「我既不能因為共產黨而不拍一些東西，也不能為了光環而去拍一些東西。」

從這角度來看，周冠威說，「一人婚禮」是很自由的一部電影，對他來說也是很重要的一部電影，「因為過了這關，我可以平安，我可以自由」。

周冠威坦言，「雖然政權沒有抓我，可是很明顯我在香港的前途就是面對很大的封殺」。他得面臨沒有投資者、演員不合作，也沒有固定的教書機會等困境，電影能否上映，也關乎非常現實的經濟問題。

周冠威指出，兩、三個月前，「幻愛」本來要在香港一個電影院重映，民眾票都買了，卻臨時被取消。取消不是因為題材，而是因為「一個拍了時代革命的導演我」，這種事現在在香港經常發生。還有一次，另一部戲也公開宣傳了，票賣得很好，電影院卻接到政府電話詢問：「如何確保導演周冠威在映後座談不會違反國安法？」於是那次上映就被取消了。

周冠威最近剛結束新電影在台灣的拍攝，那是一部關於青少年自殺的電影，因為需要校園場景，在香港沒有學校願意借他場地，不得已只好來台灣拍攝。「最初是很痛苦的，好悲哀因為在香港，我拍不了這部戲」。

而「幻愛」在香港重映突然取消，也預示著周冠威的新電影可能無法在香港上映。被問及電影無法在香港上映、香港民眾看不到會不會有遺憾時，周冠威紅了眼眶，不斷重複「好遺憾、好遺憾」。

周冠威坦言，繼續創作的路會很艱難，但他非常樂觀，「作為一個電影人，我是很喜歡逆思考的，我不要被害妄想，我要被『祝福』妄想。」他說，經常「妄想」著明天就會有人幫他的忙、給他投資。

周冠威說，這個世界不是只有殘酷，他也常常暗地裡為別人祈禱，也知道很多人默默為別人做了很多事情，只是見不到，「有些恐懼你見不到都會很怕，有些祝福你見不到也應該感恩」。

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