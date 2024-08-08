我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國跨欄女神吳豔妮 復活賽小組第4無緣晉級

巴奧乒乓╱中國男團擊敗法國 明與瑞典爭金

「中國現代化不能是編戶齊民」北京清華大學教授遭封號

記者陳湘瑾／即時報導
北京清華大學哲學系教授黃裕生的微博帳號近期在發布文章後被永久禁言。（圖／取自中國數字時代）
北京清華大學哲學系教授黃裕生的微博帳號近期在發布文章後被永久禁言。（圖／取自中國數字時代）

中國擬推行個人「網號」國家認證制，北京清華大學哲學系教授黃裕生日前在微博發表千字長文指出，凡是試圖全方位監控自己國民的國家，凡是竭力把自己國民置於透明狀態的國家，都是以最粗暴、最直白的方式表明自己不是人民的國家。黃裕生的帳號在發布這篇文章後被微博永久禁言。

中國公安部、國家互聯網信息辦公室7月26日發布《國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》，自然人在網路服務中依法需要登記、核驗真實身分資訊時，可通過國家網路身分認證App自願申領並使用「網號」、「網證」進行非明文登記核驗。《徵求意見稿》指出，該服務的目的是為了方便人民使用、保護個資安全、推進網路可信身分戰略的目標。對該辦法，清華大學法學教授勞東燕便曾提出反面意見，她認為該舉措蘊含極大社會風險，而且缺乏上位法的依據。但勞東燕的文章隨後遭到刪除。

黃裕生同樣在自己的微博撰文發聲，他表示，一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，那麼這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家，因為所有創造力都隱藏在深淵里，所有活力都來自無監控的自由自在里。

黃裕生也指出，這樣的國家也不可能成為什麼現代化國家。因為真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家，而是所有國民都能享有充分自由，特別是享有充分的言論自由、以及免於公權力肆意地騷擾、監管、恐嚇、拘禁的自由的國家。

文章中表示，真正人民的國家不需要監控自己國民的行蹤，國家相信自己的國民，國民也認同並相信、維護自己的國家。真正人民的國家也不需要總追求以上帝的視角試圖看透、掌控自己國民的思想與言論，因為真正人民的國家不會因自己國民的任何思想與言論而遭受損害，相反，國家恰是在保護國民的言論自由而保有生命力，在尊重國民思想的自治而保有創造力。

黃裕生強調，人民的國家從來不會、也永遠不會因自己國民的思想與言論自由而陷入瓦解的危險。因為真正人民的國家不會因為國民對國家的批評乃至反對而遭受損失或陷入危機，相反，它只會在國民的自由思想提供的各種參照系的映照下，朝更加完善的方向發展。

雖然黃裕生的這篇文章未點名近期中國政府發布的個人「網號」國家認證制，但網友均認為這是指向該項政策的推動。目前從微博點進「@黃裕生-HYS」的連結，頁面會顯示該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。但該文章的備份已在社群媒體X上流傳。

微博 社群媒體 資安

上一則

WSJ：中國政府不為經濟下猛藥 恐與美國大選有關

延伸閱讀

章子怡大熱天包緊緊擕子女出遊 網讚好媽媽

章子怡大熱天包緊緊擕子女出遊 網讚好媽媽
觀察站／放人、懲獨 陸軟硬兩手更徹底

觀察站／放人、懲獨 陸軟硬兩手更徹底
300名美中交響樂手 中領館以歌會友 約定明年北京再聚

300名美中交響樂手 中領館以歌會友 約定明年北京再聚
模仿「水花消失術」北京大爺跳橋 頭部流血了

模仿「水花消失術」北京大爺跳橋 頭部流血了

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花

全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花
「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查

「我用Zelle 錢被騙走」大銀行如何回覆客戶？聯邦要查
巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練