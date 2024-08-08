WSJ：中國政府不為經濟下猛藥 恐與美國大選有關

華爾街日報今天評論指出，中國在經濟上如此謹慎，與年底的美國總統大選有關。圖為2022年，中國國家主席習近平與美國總統拜登在G20峰會場邊見面。（美聯社）

華爾街日報今天發表評論指出，中共 7月間接連召開的20屆三中全會及政治局會議，雖都聚焦經濟，卻都「說得多做得少」，令期待中國推出措施大力提振疲軟經濟的投資 人失望。至於為何如此謹慎，則與年底的美國總統大選有關。

這篇以「中國政府為何不願給疲軟經濟下猛藥？」為題的評論指出，中共20屆三中全會重點關注的是長期經濟戰略，7月份政治局會議主要聚焦的是短期經濟表現。整體而言，這兩項會議都是「說得多做得少」；特別是政治局會議，被專家形容為「雷聲大雨點小」。

評論指出，在中共20屆三中全會後的公報中，習近平及中共高層用了大量篇幅，闡述「新質生產力」和「高質量發展」等熱門詞彙，傳達了他們希望將中國打造成「世界領先科技強國」的總體目標。但這種雄心壯志，與中共領導層目前在提振經濟成長方面表現出的謹慎態度，形成反差。

這篇評論提到，中國人民銀行確實調降了利率，而中共政治局也承諾採取更多措施支持消費。但是，這些承諾幾乎完全沒有具體內容，且成為中國經濟問題根源的房地產行業，基本沒有被提及。

評論指出，在中共20屆三中全會闡述了中國的長期願景之後，7月份的中共政治局會議原本是一次機會，可讓投資人、家庭和企業相信政府能掌控明顯放緩的中國經濟。但瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）駐香港高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）形容，這項會議是「雷聲大雨點小」。

這篇評論提到，中國國務院總理李強6月底在大連舉行的夏季達沃斯論壇發表講話時，用「大病初癒」形容疫情後的中國經濟。他表示，政府就像一位細心的中醫守在床邊，如果立即下猛藥，可能弊大於利。這是個「有用的比喻」，但目前尚不清楚哪些副作用是中國政府想要強烈避免的。

評論說，許多經濟學家都願意接受這樣的觀點，那就是不對中國經濟下猛藥是有充分理由的。因為，人民幣貶值可能會導致資金外流，而更多的財政支出恐將使已經債台高築的中國經濟雪上加霜。

中國政府已經拒絕國際貨幣基金（IMF）開出的一劑藥方，主張在4年內每年以相當於國內生產毛額（GDP）5.5%的巨資，收購未售出和未完工的住房，所有費用均由中央政府舉債支付。

中國在IMF的代表對此表示，如此大規模地提供政府支持是不合適的，因為這可能導致外界預期政府未來會出手救助，進而加劇冒險行為。

但中國當局目前對經濟開出的藥方，真的足以讓「病人」走上持久的康復之道嗎？如果今年的情況與去年一樣，當局將採取「剛好足夠的刺激措施」，讓經濟成長重回正軌，但就僅此而已。至於能自我維持的復甦，尤其是「以國內消費為基礎」的復甦，似乎仍遙遙無期。

這篇評論認為，中國當局對提振經濟態度謹慎可能還有另一個原因，那就是前美國總統川普 （Donald Trump）的參選。如果美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選總統，且針對特定行業採取與拜登（Joe Biden）政府大致相同的策略，中國就將面臨麻煩。

至於川普，他已承諾將對所有中國進口商品加徵60%的關稅，而在中國依賴出口實現成長之際，川普這一記猛拳將會對中國造成更大的傷害。

評論最後形容，也許這位「細心的中醫」（指中國當局）認為，對他的這位病人來說，最糟糕的情況還沒有到來，所以他希望把藥效最強的藥留作後手，以防萬一。