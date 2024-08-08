中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被公立醫學院、公立殯儀館、公立火葬場非法倒，被醫藥公司賣製作骨泥，8年合計達3.8億人民幣。事件曝光讓民眾驚恐萬分。（荔枝新聞）

據澎湃新聞報導，律師易勝華8月8日在網路上公開一起竊盜、侮辱、故意毀壞屍體案的案件資料。案件資料稱，2015年1月到2023年7月，山西奧瑞公司涉嫌透過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原料，並在購買和生產過程中對非法取得的屍體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。此事駭人聽聞，引起中國網友熱議：「不尊重人性的地方什麼都做得出來！」

經審計，2015年-2023年的營業收入合計達3.8億元人民幣(約5245萬美元)。警方在偵辦該案中，查封涉案公司人體骨骼原料、半成品18餘噸，成品34077個。

根據資料，該案涉及非法竊盜、倒賣屍體數千具。 2017年至2019年期間，嫌疑人蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制四家殯儀館的火化場。隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內對屍體粗暴肢解後，運回其公司，部分屍體在其公司內肢解，蘇某供述上述四家火化場共向其公司提供4000餘具人體骨骼。

資料稱，該案共有75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。

此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

據荔枝新聞報導，8月8日，山西太原，一份網傳起訴書顯示，山西奧瑞生物材料有限公司多年來從四川、廣西、山東等地，非法購買數千具遺體、殘肢製作生物植入材料，2015年至2023年營業收入合計達3.8億元。同時為掩蓋其屍骨材料來源非法，涉案人員也偽造相關遺體捐獻資料，並以承包、入股、派人入駐等方式控製多家火化場盜取屍體，欺騙家屬遺體已經火化。天眼查顯示，涉案的山西奧瑞生物材料有限公司目前仍屬存續狀態。此外，山西省藥監局獲悉，該部門曾參與調查，涉案公司現已停止生產。

對於數以千計的屍體被盜賣，甚至是被公立醫學院、公立殯儀館火葬場盜賣，大陸網友稱：「此事駭人聽聞，定要徹查嚴懲！」、「還有什麼做不出來？」、「這個是什麼情況？等於是刨人祖墳」、「偉大的骨科 ！」、「要是最後查出來冷鏈運送屍體，那真是徹底瘋了！」

還有網友稱，官方公布的材料3萬4千個，隱晦的表明遠不止4000具屍體，而且涉及地域雲、貴、川、廣西、山西、廣東，裡面是一個字都沒提江西，生怕因為當年2018挖棺材推行火葬的事而再起波瀾？但那些醫學院，是否還涉及器官移植呢？細思極恐，今晚難眠。官方推行火葬，連最後還得這麼來一套，就覺得，很是憤慨。